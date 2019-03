An Italien verléiert d'Juventus Turin ganz iwwerraschend mat 0:2 géint Genua.

An der Bundesliga stoungen haut gläich 3 Matcher um Programm, an England ware Liverpool an Chelsea am Asaz an an Italien huet d'Juventus mol nees eng kéier verluer.

Bundesliga

Leverkusen - Bremen 1:3

Géint Bremen huet Leverkusen doheem missen e Réckschlag astiechen. Leverkusen huet mat ganz vill Ballbesëtz ugefaangen mee konnt sech dorausser keng richteg Golchancen erspillen. Mat der éischter Konterchance huet Bremen an der 13. Minutt dann direkt den 1:0 markéiert. Den M. Eggestein huet eng fantastesch Pass op de Kruse an d'Spëtzt gespillt an dee konnt de Hradecky mat engem flaache Schoss iwwerwannen. Virun der Paus konnten d'Gäscht dann nach op 2:0 erhéijen. An der 37. Minutt konnt de Kruse op de Rashica ofleeën an dee konnt de Ball am Filet ënnerbréngen.

No der Paus huet Leverkusen Drock op den Uschlossgol gemaach mee konnte sech an der éischter Phase net dofir belounen. No 75 Minutten war et dann awer sou wäit wéi de Bailey en herrleche Fräistouss aus 19 Meter mat Hëllef vum Potto an de Gol geschoss huet. Leverkusen wollt dunn onbedéngt den Ausgläich mee kruten an der 95. Minutt no engem Konter den 1:3 duerch de Kruse geschoss an de Match war entscheet.

Frankfurt - Nürnberg 15h30

Bayern München - Mainz 18h00

Premier League

Fulham - Liverpool 15h15

Everton - Chelsea 17h30

Ligue 1

Lyon - Montpellier 14h30

PSG - Marseille 21h00

La Liga

Betis Sevilla - Barcelona 20h45

Serie A

Genua - Juventus 2:0

Um 28. Spilldag verléiert d'Juventus ouni de Cristiano Ronaldo ganz iwwerraschend mat 0:2 géint Genua. Fir Genua konnten de Sturaro (72.') an de Pandev (81.') déi entscheedend Goler schéissen.

AC Mailand - Inter Mailand 20h30

