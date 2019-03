Um leschte Match vum 17. Spilldag kruten d'Spectateuren um Däich kee Gol tëscht der Etzella a Rouspert ze gesinn.

Vum Départ ewech waren et déi Ettelbrécker déi de Match bestëmmt hunn a flott Ballkombinatioune gewisen hunn. Déi Rousperter hate sech awer och net verstoppt mee hinnen hat d'Präzisioun no vir gefeelt. Allerdéngs kruten d'Spectateuren a Saache Golchancen net vill gebueden. D'Etzella huet ëmmer erëm ganz flotte Futtball gespillt mee sollten dann awer ni richteg virun de Gol kommen an haten an den éischte 45 Minutten keng richteg Golchance. An och bei de Gäscht war an der éischte Halschent näischt ze gesinn.

© Raoul Michels

No der Paus ware béid Ekippen besser am Match a konnte sech vill méi Golchancen erausspillen. Wéi an der 49. Minutt wéi de Weirich an d'Lach gescheckt gouf an am Strofraum zum Ofschloss koum mee et war net genuch Kraaft dohannert. Och déi Ettelbrécker konnten direkt e puer mol ofzéien an haten och e Chanceplus mee kee Ball sollt de Wee an de Gol fannen. Soumat war déi 2. Halschent eng ganz aner wéi déi éischt an d'Spectateuren kruten dann awer nach gudde Futtball gebueden.