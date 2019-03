No engem ganz enke Match gewënnt den CN Dikrech nach säin decisive Match géint de Swimming Luxembourg a gëtt Champion.

Am Waasserball ass den CN Dikrech Champion. Am decisive Match géint de Swimming Luxembourg louchen déi Dikrecher 2 mol hannen a konnten déi enk Partie am leschte Véierel nach dréinen a wënnt 11:9. Domat beschenkt sech den Dikrecher Club, deen 1969 federéiert gouf, fir säi 50ten Gebuertsdag mam nationale Champions-Titel. Och am Interregionale Championnat läit d'Ekipp aus der Sauerstad virun de leschten 2 Matcher als Favorit op éischter Plaz.