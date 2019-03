Am Playdown stoungen um Sonndeg 4 Matcher vum 6. Spilldag um Programm. Hesper wënnt ganz knapps géint Walfer an Hiefnech klappt d'Musel-Pikes.

An engem Match dee quasi schonn an der éischter Halschent vu Contern entscheet gouf gewannen dës och verdéngt mat 95:82 géint d'Fiels. Et war direkt am 1. Véierel wéi Contern schonn e plus vun 10 Punkten vis-à-vis vun der Fiels do stoen hat. Och am zweete Véierel konnte se hire Virsprong ëm weider 5 Punkten ausbauen. No der Paus huet d'Fiels besser dogéint gehalen an huet de Virsprong net méi grouss gi gelooss mee fir méi sollt et awer net méi duergoen.

Ganz enk goung et dogéint tëscht der Residence vu Walfer an dem Telstar vun Hesper hier. Hesper konnt zwar am 1. Véierel schonn däitlech mat 9 Punkten dovun zéien mee am 3. Véierel huet Walfer nach eng kéier opgedréint a konnt 10 Punkten ophuelen sou dat se elo souguer vir waren. Am leschte Véierel war et dann sou richteg spannend wëll do huet keng Ekipp där anerer eppes geschenkt mee schlussëndlech war et den Telstar deen dat bessert Enn op senger Säit sollt hunn a mat 79:77 gewënnt.

Tëscht Hiefnech an de Musel-Pikes kruten d'Spectateuren zwou ganz ënnerschiddlech Halschenten ze gesinn wëll an der éischter Halschent waren et déi déi Hiefenecher déi de Match dominéiert hunn an an der Paus schonn e Virsprong vu 19 Punkten haten. Mee no der Paus hunn d'Musel-Pikes opgedréint an am drëtte Véierel koumen se nach eng kéier méi no erun mee trotz allem war d'Victoire vun den Hiefenecher zu quasi kengem Zäitpunkt a Gefor a gewannen mat 88:79.