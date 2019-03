De jonke Lëtzebuerger U17-Spiller hat et bis an d'Halleffinall gepackt.

D'Lëtzebuerger U17-Badminton-Nationalekipp war dëse Weekend op d'Polish U17 International zu Pszczyna, engem Tournoi, deen zum Internationalen Europäeschen U17-Circuit gehéiert.

Ënnert der Leedung vum techneschen Direkter Frédérik Mawet waren d'Kim Schmidt, d'Leda Dominic, de Yannick Feltes an de Jérôme Pauquet vun e Freideg bis e Sonndeg a Polen am Asaz.

Wärend d'Dubbel- an d'Mixte-Koppelen grad ewéi d'Leda Dominic an de Yannick Feltes sech an der éischter Ronn hu misse geschloe ginn, huet d'Kim Schmidt et bis an den 2. Tour gepackt.

Als exzellent, esou d'Lëtzebuerger Badminton-Federatioun Feluba, wier d'Leeschtung vum Jérôme Pauquet ze bewäerten, deen no engem remarkabele Parcours a senger éischter internationaler Halleffinall stoung. De Lëtzebuerger huet sech do awer missen dem Däitsche Kian-Yu Oei, op Nummer 2 gesat, an 2 Sätz geschloen ginn.

Detailléiert Resultater vun de Lëtzebuerger Spiller a Polen fënnt een och online.

Nächste Rendez-vous fir d'U17-Nationalekipp, an identescher Besetzung, ass vum 29. bis den 31. Mäerz op de Latvia U17 International 2019 zu Sigulda a Lettland.

Informatiounen iwwer de BEC U17 Circuit gëtt et op der Homepage vu Badminton Europe.