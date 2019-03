Am Basket ginn et Rumeuren an deelweis Nouvellen, datt de Ken Diederich déi nächst Saison wäert Trainer vum T71 Diddeleng ginn.

Eisen Informatiounen no si béid Säiten, Stand elo, awer just a Gespréicher an eng Decisioun soll eréischt no der Saison vum T71 falen. Aktuell stinn déi Diddelenger jo an der Véierelsfinall vum Championnat. De Ken Diederich hat d'lescht Woch säi Kontrakt als Nationaltrainer ëm 3 Joer verlängert. Bis elo huet de fréiere Coach vu Steesel nach keng Decisioun geholl, wéi et viru geet.