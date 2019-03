Zu Indian Wells gouf et souwuel bei den Hären wéi och bei den Dammen Iwwerraschungen.

Bei den Damme geet den Titel nämlech un déi 18 Joer jonk Kanadierin Bianca Andreescu. Et ass hiren alleréischte groussen Titel um WTA-Parcours. An der Finall wënnt d'Andreescu mat 6:4, 3:6 a 6:4 géint déi fréier Nummer 1 vun der Welt Angélique Kerber aus Däitschland. Duerch dësen Erfolleg mécht d'Kanadierin dann och an der Weltranglëscht ee grousse Sprong. Si klëmmt vun der 60. Plaz op d'Plaz 24.

Bei den Häre konnt sech de jonken Éisträicher Dominic Thiem den Titel sécheren. Hie gewënnt an der Finall mat 3:6, 6:3 a 7:5 géint de Roger Federer. Fir hien ass et och den éischten Erfolleg bei engem Masters-Tournoi.