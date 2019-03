Den Ament ass dat jonkt Talent an der Futtballschoul zu Metz bei den U19, wou se professionnell encadréiert gëtt.

Nieft Kraaft, Talent an Éiergäiz ginn awer och aner Facteuren do gepréift. Um Enn wäerten et awer just e puer de Wee an de Profi-Beräich packen. De Frank Elsen huet e Meedche begleet, dat alles mécht, fir datt säin Dram Realitéit gëtt. D’Laura Miller huet 17 Joer an huet een Dram a wëll professionell Futtballspillerin ginn an enger vun de beschten Ekippen op der Welt. Fir hirem Drama méi no ze kommen, ass d'Laura Miller zënter zejoert an der Futtballschoul vum FC Metz bei den U19. D’Laura Miller gesäit seng Eltere just weekends an ass deemno wärend der Woch wäit ewech vu senge Frënn an hirer Famill, wat awer Obstakele si fir déi jonk Spillerin vu Bartreng.

Nieft dem Futtball spillen, geet d’Laura Miller och zu Metz an d’Schoul. Ugefaangen huet awer alles bei engem Match, wou dat jonkt Talent op sech opmierksam gemaach huet a mat Hëllef vum fréiere Lëtzebuerger Futtballspiller Nico Braun vun de Grenats rekrutéiert gouf. Bis ewell huet déi sympathesch Spillerin eréischt e puer Matcher am Dress vum FC Metz um Bockel, well se laang Zäit blesséiert war.

D’Trainerin vum Laura Miller, d’Marie Papaix, gesäit, datt beim jonke Meedchen enorm Potenzial ass. Och baussent dem Terrain schätzt den Trainer hiren Éiergäiz an hiren Humor. D’Marie Papaix kann dann och d’Zukunftschancë vum Laura Miller gutt aschätzen, well se schonn zënter méi laangem Trainerin an der Metzer Futtballschoul ass.

Den FC Metz hëlt d’Fërderung vu jonken Talenter deemno ganz eescht. Ënnert anerem, well am Fussball vill Sue verdéngt ginn. Zum Beispill gi beim FC Metz déi jonk Spillerinnen no der Schoul mat Navetten op verschiddene Punkten agesammelt an dann op den Trainingsterrain gefouert. All Dag huet d'Laura Miller Training a weekends sinn ebe Matcher oder Tournoien.

D’Futtballschoulen intresséiere sech awer net nëmme fir d’fussballerescht Talent vun deene Jonken, ma och mental Qualitéiten sinn um héchsten Niveau extrem wichteg. Dowéinst spillt och d’Schoul e wichtege Facteur, wou d’Laura Miller all Dag 7 Stonne verbréngt.

Dem Laura Miller säi Virbild ass iwwregens de Barca-Spiller Lionel Messi. Schonn a senger Kandheet war d’Laura Miller eng phenomenal Spillerin. Hir Famill ass jiddefalls houfreg op hat. D’Laura Miller wëll sech dann och an Zukunft weiderhi verbesseren a säin Dram erreechen.