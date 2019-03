Am nationale Basket war mat de Coupe-Finallen de leschte Weekend deen éischte groussen Héichpunkt vun der Saison.

Elo gëllt et sech awer séier nees op de Championnat ze konzentréieren, well et bei den Dammen am Titelgrupp virugeet a béi den Häre souguer schonn d'Véierelsfinalle vum Playoff lassginn.

AUDIO: Basket-Championnat/Reportage Jeff Kettenmeyer

Bei den Hären allerdéngs ouni de Coupe-Gewënner d'Etzella. De souveränen Tabelleleader ass jo schonns, genau wéi de Basket Esch, fir d'Halleffinalle qualifizéiert.

Mat der gewonnener Coupe-Finall ass bei der Etzella vill Drock vun de Schëllere fort an de Rescht vun der Saison kann ee mat vill Confiance ugoen, mengt och de Philippe Gutenkauf.



De Géigner vum leschte Samschdeg Steesel muss allerdéngs an de Véierelsfinalle géint d'Sparta spillen. De Fall gesat, d'Amicale kënnt virun, géif duerno d'Etzella waarden. De Steeseler President Frank Fischer ass relativ skeptesch, datt et dës Saison méiglech ass, an enger Best-of-Five-Serie 3 Mol géint d'Etzella ze wannen.



Bei den Dammen ass Steesel den Ament hannert dem T71 op der zweeter Plaz. Nom Coupe-Titel ass awer mat Sécherheet och an der decisiver Phas vum Championnat mat hinnen ze rechnen, mengt de Coach Rene Keiser.



De Gréngewald war an der Finall ouni Chance, ma de Bilan vun der aktueller Saison fält trotzdeem positiv aus, sou de Coach Herrmann Paar.



Bei den Damme steet de Weekend souguer schonns nees een duebele Spilldag um Programm.