De Cristian Ronaldo gëtt säi Comeback an der portugisescher Nationalekipp, dat am Kader vun der EM-Qualifikatioun.

Deemno wier et méiglech, dass den 34 Joer ale Superstar déi zwee Matcher den 11. Oktober an och de 17.November am Stade Josy Barthel géint Lëtzebuerg spillt. E Freideg leeft de Stiermer fir d'éischt zanter der WM erëm fir säi Land op. Den Nationaltrainer Fernando Santos hat de Ronaldo fräigestallt, fir sech bei senger neier Ekipp Juventus Turin ze integréieren. Dat ass méi ewéi gelongen, wat net zulescht seng 3 Goler an der Champions-League-Aachtelsfinall géint Atlético Madrid gewisen hunn.

Vun e Freiden u verstäerkt de fréiere Welt-Futtballer vum Joer erëm déi portugisesch Nationalekipp. De Cristiano Ronaldo ass de Kapitän vun der Nationalekipp an huet an 154 Lännermatcher 85 Goler geschoss. D'Portugisen hunn awer och ouni de Ronaldo an de leschte Méint gudde Futtball gewisen. Si hunn hire Grupp an der Nations League géint Polen an Italien gewonnen a spillen d'nächst Joer d'Halleffinallen.

E Freideg steet awer elo mol den éischte Match an der EM-Qualifikatioun un. An do waart mat der Ukrain en ongemittleche Géigner. E Méindeg spille Ronaldo a Co da géint Serbien.