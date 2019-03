Vum 27. Mee bis den 1. Juni sinn d'Spiller vun de klengen europäesche Länner déi éischte Kéier a Montenegro.

Bis elo ass nach net vum Lëtzebuerger Comité Olympique festgehalen, wie vu Cosl-Sportler an Ekippen definitiv däerfe matgoen.

AUDIO: JPEE a Montenegro/Reportage Franky Hippert

Dat geschitt awer an engem décke Mount an zwar den 29. Abrëll, esou d'Marie-Paule Hoffmann, d'Presidentin vum Bureau Technique vum Cosl.

Am Dezember war d'Fro jo opkomm, ob d'Volleyball-Dammennationalekipp mat a Montenegro géif geholl ginn, well et do virdrun elo net terribel vill Matcher goufen, wou een de kompetitive Charakter vun der Ekipp kéint noweisen. Bei de Sportaarte wéi Liichtathletik a Schwammen ass et méi kloer mat den Normen, well et do Zäiten oder Längte ginn, déi mussen erfëllt ginn.

Och wann d'Long-List scho vum Cosl opgestallt ass, wäerten d'Dossieren an den nächste Woche genee analyséiert ginn, esou d'Marie-Paule Hoffmann.

Beim Comité Olympique schéngt et awer och esou ze sinn, datt ee bei de Spiller vun de klenge Länner, wat d'Kritären uginn, awer vläicht och e bësse méi Spillraum léisst, wéi zum Beispill fir d'Europaspiller oder d'Olympesch Spiller.