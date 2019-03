3 Deeg virum 1. Match an der Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft huet d'FLF-Formatioun en Dënschdeg den Owend en Testmatch zu Biissen gespillt.

2:1 konnt sech déi Lëtzebuerger Futtballnationalekipp géint d'Union Saint-Gilloise aus der Belsch duerchsetzen.

D'Goler fir d'Rout Léiwen huet de Vincent Thill an der 9. an an der 18. Minutt markéiert.

Trotz dem Drock vun de Visiteuren an der 1. Hallschent huet d'Ëmschaltspill vun der FLF-Formatioun do besser geklappt wéi an den zweete 45 Minutten.

Do hat d'Ekipp vum Nationaltrainer Luc Holtz allerdéngs och duerch d'Awiesslung vun enger Rei Titulairen eng besser Maîtrise vum Ball, och wann ee sech op offensivem Plang méi schwéier gedoen huet.

De Freideg spillen d'Rout Léiwen hiren 1. Match an der Europameeschterschaftsqualifikatioun am Stade Josy Barthel géint Litauen (20h45).

E Méindeg heescht de Géigner an der EM-Campagne dann d'Ukrain. Och dee Match gëtt am Stade Josy Barthel gespillt (20h45).