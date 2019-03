De Pascal Meurs, deen zanter 2017 op der Trainerbänk vum T71 Diddeleng souz, verléisst no dëser Saison de Veräin, dat mellt d'Wort e Mëttwoch.

De Belsch wëll sech enger neier Erausfuerderung stellen, esou heescht et. Wou et fir hien higeet, ass awer nach net gewosst. Ee méiglechen Nofolger soll jo de Ken Diederich sinn, obwuel ee gesot huet, dass eréischt no der Saison eng Decisioun fale soll.

Fir de Pascal Meurs ass d'Aventure T71 Diddeleng awer nach net ganz eriwwer. Well hien ass mat der Ekipp aus der Forge du Sud nach am Rennen ëm den Titel am Championnat. Aktuell steet een do an der Véierelsfinall, wou si et mat der Sparta vu Bartreng ze di kréien.