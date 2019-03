Virun zwou Woche war de Championnat am Cross Country wéinst de Wiederkonditiounen ausgefall.

E Samschdeg geet dësen dann elo awer iwwer d'Bühn, allerdéngs net wéi virgesinn am Ellergronn, mä am Bambësch. An dat bedeit fir déi eenzel Leefer a Leeferinnen Ënnerscheeder an den Ausgangspositiounen.

AUDIO: Championnat am Cross Country/Reportage Jeff Kettenmeyer

De Yannick Lieners huet wuel kee Problem domat, datt de Cross-Championnat verluecht gouf, versteet awer net, wisou en net méi am Ellergronn ass. De Yannick Lieners ass der Meenung, et géif een de Championnat domat verfälschen, well ee vun engem schwéiere Parcours op e liichte Parcours wiesselt an dem Yannick Lieners no wäert et deemno een anere Gewënner ginn, wéi wann de Championnat am Ellergronn wier.



Genau ëmgedréit ass et fir de Christophe Kass. De Champion vu leschter Saison ass ee vun deenen, déi dovu profitéiere kënnen. Den technesch schwierege Parcours zu Esch wier him net entgéintkomm, de Parcours am Bambësch géing him awer definitiv entgéintkommen, well en do seng Stäerkten ausspille kéint. Datt de Championnat zwou Wochen méi spéit wéi eigentlech geplangt ass, stéiert de Christophe Kass absolut net.



Nieft dem Christophe Kass bei den Häre konnt sech d'lescht Joer d'Isabelle Hoffmann bei den Dammen den Titel sécheren.