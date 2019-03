Wéi déi belsch Zeitung "L'avenir" schreift, krut de Sebastien Grandjean beim Futtball-Club vum Mäzen Flavio Becca de Stull virun d'Dier gesat.

De Grandjean war och schonn Trainer zu Diddeleng an op der Jeunesse.

De Veräin aus der 3. belscher Divisioun mat de Lëtzebuerger Nationalspiller Anthony Moris an Aurélien Joachim läit mat just der 4. Plaz an der Tabell, 13 Punkten Ecart op de Leader Tessenderlo an 3 Remisen aus deene leschten 3 Matcher wäit hannert den Erwaardungen.

Zu Virton haten dës Saison mat Marc Grosjean an David Gevaert och schonn zwee Trainer hiren Hutt missen huelen.