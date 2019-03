D'Mandy Minella verléiert am 2. Tour um WTA-Turnéier zu Miami an 3 Sätz mat 6-3, 5-7 a 4-6 géint d'Japanerin Misaki Doi, d'Nummer 112 op der Welt.

D'Mandy Minella ass déi aktuell Nummer 102 op der Welt.



Besser dogéint ass et fir d'Eléonora Molinaro gelaf. Si steet beim ITF-Tournoi zu Le Havre an der Aachtelsfinalle. Déi jonk Lëtzebuerger Tennisspillerin gewënnt mat 6-1, 3-6 a 6-1 géint d'Maneva Rakoto-Malala aus Frankräich. An der nächster Ronn kritt d'Eléonora Molinaro et haut mat der Irys Ekani, och aus Frankräich, ze dinn.