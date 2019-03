Schlecht Nouvellë kommen aus dem Trainingslager vun der Lëtzebuerger Futtballnationalekipp. Den Aurélien Joachim fält fir 4 Wochen aus.

De Stiermer Aurelien Joachim huet eng Blessur um Fouss a géif 4 Wochen ausfalen. E Freideg spillt dem Luc Holtz seng Ekipp den éischte Match vun der EM-Qualifikatioun. De Géigner vun de Roude Léiwen ass vun 20.45 Auer u Litauen.

Virum 1. Match an der EM-Qualifikatioun e Freideg den Owend am Stade Josy Barthel géint Litauen wier d’Preparatioun soss awer gréisstendeels gutt verlaf, esou den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz den Donneschdeg den Owend op der Pressekonferenz.

Nieft dem Aurélien Joachim sinn och nach, Gerson, Martins an Da Mota liicht ugeschloen. Et géife just Spiller opgestallt ginn, déi 100% fit sinn, esou de Luc Holtz. Den Nationaltrainer weess och, datt Litauen am Grupp vun de Lëtzebuerger am abordabelsten ass, fir 3 Punkten ze kréien. Hie fuerdert vu senge Jongen, datt si mat Courage an Iwwerzeegung optrieden.