En Donneschdeg den Owend war den Optakt vun der Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft 2020.

Holland wënnt souverän doheem géint Wäissrussland, dat duerch ee richteg staarke Memphis Depay. Nordirland hält géint Estland dräi Punkten doheem, d'Slowakei klappt Ungarn mat 2:0 a Kroatien setzt sech knapps mat 2:1 géint den Aserbaidschan duerch. Weider wënnt Mazedonien mat 3:1 géint Lettland, Éisträich zitt géint Polen de Kierzeren an tëscht Israel a Slowenien gouf et kee Gewënner. Kasachstan wënnt iwwerraschend 3:0 géint Schottland, Zypern schéisst San Marino of an d'Belsch klappt Russland mat 3:1.

Grupp C

Nordirland - Estland 2:0

Nodeems an der éischter Hallschent keng Goler gefall sinn, haten d'Spectateuren am Windsor Park zu Belfast dunn awer all Grond, fir ze feieren, well Nordirland sollt direkt zweemol treffen. An der 56. Minutt huet de McGinn den 1:0 markéiert. Den Davis huet an der 75. Minutt vum Eelefemeterpunkt aus fir d'2:0-Schlussresultat gesuergt.

Holland-Wäissrussland 4:0

D'Hollänner si richteg gutt an d'EM-Qualifikatioun gestart an och an de Match géint Wäissrussland. Et huet nämlech net emol 1 Minutt gedauert, bis si den 1. Gol markéiert hunn. De Memphis Depay hat d'Wäissrussen an der 1. Minutt schockéiert. An den Depay sollt den Haaptmann bleiwen, well an der 21. Minutt huet hien de Gol fir de Wijnaldum virbereet an an der 55. Minutt huet hie vum Eelefmeterpunkt aus och nach den 3:0 geschoss. A wéi wann dat nach net genuch gewiescht wier, huet de Spiller vu Lyon an der 86. Minutt och nach de Gol vum Virgil van Dijk virbereet.

Grupp E

Slowakei - Ungarn 2:0

Tëscht der Slowakei an Ungarn sollt et ee spannende Match ginn. An der 42. Minutt war et den Ondrej Duda, de Spiller vun Hertha BSC Berlin, dee markéiert huet. Ungarn huet de ganze Match iwwer probéiert, de Match ze dréinen, ma et sollt net klappen. De Rusnak huet an der 85. Minutt dunn de Match entscheet, dat duerch den 2:0 fir d'Slowakei.

Kroatien - Aserbaidschan 2:1

De Vize-Weltmeeschter gouf en Donneschdeg den Owend nawell fréi geschockt vum Aserbaidschan. De Sheydaev huet d'Gäscht nämlech an der 19. Minutt a Féierung bruecht. Kuerz virun der Paus konnten d'Kroaten dunn awer den Ausgläich markéieren, dat duerch de Barisic. An der zweeter Hallschent hunn d'Kroate sech schwéier gedoen, ma an der 79. Minutt huet de Kramaric d'Haushären dunn awer erléist, andeems hien den 2:1 markéiert huet.

Grupp G

Israel - Slowenien 1:1

Tëscht Israel a Slowenien sollt et um Enn kee Gewënner ginn. Nodeems an der éischter Hallschent kee Gol gefall ass, huet de Sporar an der 48. Minutt dunn awer fir Slowenien de Score opgemaach. Israel konnt awer séier reagéieren an dat an der 55. Minutt duerch den Zahavi, deen den Ausgläich schéisse konnt.

Mazedonien - Lettland 3:1

D'Mazedonier kënne sech iwwer ee gelongenen Optakt freeën, dat well si en Donneschdeg den Owend mat enger Victoire gestart sinn. Si wanne mat 3:1 géint Lettland duerch ee Gol vum Alioski an zwee vum Elmas. De Gol vum Isajevs an der 87. Minutt war ze wéineg fir d'Letten.

Éisträich - Polen 0:1

Am Ernst Happel Stadion zu Wien sollt et zu enger ganz enker Partie kommen, wou d'Gäscht aus Polen dat bessert Enn fir sech sollten hunn. De Piatek, deen och an der Serie A vill op sech opmierksam mécht, huet an der 69. Minutt den eenzege Gol vum Match markéiert a Polen domat hir éischt 3 Punkten abruecht.

Grupp I

Kasachstan - Schottland 3:0

D'Kasache sinn iwwerraschend gutt an d'EM-Qualifikatioun gestart, dat mat enger 3:0-Victoire géint Schottland. An den éischten 10 Minutten hu si de Grondstee fir hir Victoire geluecht. An der 6. Minutt konnt de Pertsukh nämlech schonns den 1:0 markéieren an nëmme 4 Minutten drop huet de Vorogovskiy op 2:0 erhéicht. An der 51. Minutt huet den Zainutdinov fir d'3:0-Schlussresultat gesuergt.

Zypern - San Marino 5:0

Zypern huet San Marino en Donneschdeg den Owend mat 5:0 iwwerrannt. San Marino ass zu kengem Moment an de Match komm an d'Zyprioten haten ee richteg gudden dag erwächt. De Sotiriou huet direkt zweemol vum Punkt getraff. Aus dem Spill eraus hunn dunn nach de Kousoulos, den Efrem an de Laifis markéiert.

Belsch - Russland 3:1

Fir den Optakt vun der EM-Qualifikatioun hat d'Belsch ee richteg schwéiere Géigner. Si kruten nämlech Besuch vu Russland, déi bei der WM am eegene Land gewisen hunn, wat si kënnen. An awer sollten d'Belsch en Donneschdeg op Grond vun enger gudder Leeschtung mat 3:1 gewannen. Den Tielemans huet an der 15. Minutt den 1:0 geschoss. 3 Minutte méi spéit konnt den Cheryshev awer schonns den Ausgläich markéieren. Kuerz virun der Paus war et dunn den Hazard, dee vum Eelefmeterpunkt nees fir d'Féierung gesuergt huet. Et war spannend bis bal zum Schluss, well an der 88. Minutt huet den Hazard dunn op 3:1 gestallt. An der 91. Minutt krut de Golovin dunn nach Giel-Rout.