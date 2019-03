E Freideg den Owend gouf am Dammen-Basket de 6. Spilldag vum Titelgrupp ausgedroen.

War Steesel an de Gréngewald um leschte Weekend nach an der Coupe-Finall am Asaz, krute si et haut mat der Etzella, respektiv mat Conter ze dinn. An Diddeleng krut Besuch vun der Musel.

Bei den Häre gouf hu sech am Playdown Hiefenech a Kordall Steelers getraff - d'Lokalekipp huet däitlech mat 80:59 gewonn.

Total League Dammen-Playoff: 6. Spilldag

Steesel – Etzella 71:55



Op d’Amicale huet mat der Etzella eng Pflichtaufgab op dem Coach Keiser seng Damme gewaart. Nom Succès leschte Weekend an der Coque wollt Steesel virum eegene Public näischt géint Ettelbréck ubrenne loossen. Et waren allerdéngs d'Gäscht aus den Däichwisen, déi zu Steesel an der Hal Alain Marchetti gutt an den 1. Quarter gestart sinn. 21:13 fir Ettelbréck, dat war de Score no den éischten 10 Minutten. Am 2. Véierel ass d'Amicale awer lues a lues erwächt a war mat engem 15:8-Succès erëm am Match - 29:28 fir d'Etzella an der Paus.

Am 3. Véierel huet déi Steeseler Ekipp ronderëm d'Brittney Martin an Erica Morrow dunn awer opgedréint an ee gudde Run hi geluecht. Mat engem 9-Punkten-Virsprong beim Stand vu 24:15 ass den 3. Quarter zu Gonschte vun de Steeseler op een Enn gaangen, wat den Ettelbrécker d'Dammen d'Genéck gebrach huet. Well am leschte Véierel ass d'Ekipp vum Coach Amadeo Dias net méi an de Match komm an huet dëse mat 19:11 un d'Lokalekipp ofginn.

Gréngewald – Conter 68:78



Knapps eng Woch no der Coupe Finall haten d’Dammen aus dem Gréngewald doheem Conter op Besuch – dëst war en Duell tëscht dem 3. an dem 4. D’Féierung vun der Heemekipp loung virun dësem Match op just engem Punkt, mat enger Victoire hätt Conter deemno kéinten un den Hueschterter laanschtzéien.

Deementspriechend motivéiert ass dem Coach Wennig seng Formatioun och opgetrueden: 19:16 konnt sech de Gaascht knapp am 1. Véierel behaapten. Mat ganz ville Punkte goung dunn den 2. Quarter op een Enn an och dëse goung u Conter, dat mat 29:27. An der Paus war de Gréngewald deemno mat 43:48 hannen.

A vill besser goung et am 2. Duerchgang fir d'Lokalekipp och net weider. Mat 18:10 fir Conter goung dësen nämlech och un d'Gäscht. Am leschte Quarter dunn huet et fir déi Hueschterter gegollt, zeréck an de Match ze fannen. Conter war awer zimlech souverän an huet dunn och am leschte Véierel näischt méi ubrenne gelooss. Zwar war goung de Véierel mat 15:12 un d'Lokalekipp, ma dëst huet awer de Succès vum AB Conter net méi verhënnert.

Diddeleng – Musek Pikes 72:60



D’Damme vun der Musel wollte géint den Tabellenéischten aus der Forge du Sud eng Iwwerraschung packen, ma gläichzäiteg war awer kloer, datt Diddeleng doheem extrem staark wäert optrieden. Ganz enk goung et och an dëser Partie lass, soudatt den 1. Quarter mat 19:19-Gläichstand op een Enn gaangen ass. Den T71 konnt dunn awer aus dem 2. Véierel mat engem 17:15-Succès goen, wat ee Pauseresultat vu 36:34 mat sech bruecht huet - den Ausgang vun der Partie war deemno nach net entscheet.

Am 2. Duerchgang huet sech dunn no an no erauskristalliséiert, datt d'Heemekipp wuel näischt méi géif ubrenne loossen. Winton, Lindstrom, Nilles a Mreches waren einfach ze staark, fir datt d'Miseler Dammen nach eng Kéier zeréck an de Match géife fannen - 22:15 war d'Resultat vum 3. Quarter.

Och am leschte Véierel haten d'Damme vum T71 net déi allergréisste Problemer an hu schliisslech mat 14:11 gewonnen. Fir d'Schlussresultat housch dat eng Victoire fir d'Lokalekipp mat engem 12-Punkten-Ecart.