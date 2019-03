No den Dammen ass um Samschdeg och bei den Hären d'Finall an der Coupe de Luxembourg gespillt ginn.

Nodeems ee sech an der Halleffinall an engem spannende Match mat 2:3 géint Dikrech duerchsetze konnt, ass et fir Stroossen an der Finall géint d'Ekipp vu Bartreng gaangen, déi an der Halleffinall mat 1:3 géint Luerenzweiler gewonnen hat.

Bartreng ass gutt an de Match gestart an huet sech sou och den éischte Saz gesëchert. Duerno ass de Géigner awer ëmmer méi staark ginn a sou konnt Stroossen de Match dréinen a mat 2:1 a Féierung goen. Am leschte Saz huet ee genau do weider gemaach an et huet een dem Géigner vu Bartreng keng Chance méi gelooss nach eng Kéier opzehuelen. Domat ka sech Stroossen zum Schluss mat enger 3:1 Victoire verdéngt als neie Coupe-Gewënner nennen.