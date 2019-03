Iwwerdeems ka sech an der éischter Véierelsfinall den T71 kloer mat 105:97 géint d'Sparta vu Bartreng duerchsetzen.

Zu Steesel huet de Racing iwwerraschend mat engem knappe Virsprong vu 5 Punkten géint d'Alliance gewonnen.

Am Playdown bei den Hären ka sech zudeem d'Fiels mat 84:76 géint d'Résidence vu Walfer duerchsetzen.

Bei den Damme konnt sech d'Résidence Walfer am Playdown mat 80:71 géint Wolz behaapten a spillt domat nächst Joer weiderhin an der Total League.