An der drëtter franséischer Divisioun verléiert den Tornado Lëtzebuerg an der Verlängerung géint Toulon.

Um Enn sollt et net duergoe fir d'Lëtzebuerger. No der 6:5-Victoire am Allersmatch goung et um Sonndeg an d'Verlängerung. Den decisive Gol an der Verlängerung war awer vir de Kont vun de Fransousen, a sou goufen d'Lëtzebuerger an der zweeter Ronn vum Playoff eliminéiert, dëst duerch d'3:5-Néierlag am Retourmatch.