Steesel ka sech 69:56 géint d'Musel Pikes duerchsetzen, den T71 Diddeleng verléiert 50:64 zu Konter.

Am nationale Basket stoung bei den Dammen de 7.Spilldag vum Titelgrupp um Programm.

Etzella - Gréngewald 77:64

An enger ganz serréierter Ufanksphas konnt sech keng vu béiden Ekippen ofsetzen. An den éischten 10 Minutten war et hin an hier gaangen, a béid Ekippe konnte markéieren, sou dass et nom éischte Véierel och 17:17 stoung.

Och am zweete Véierel war et an den éischte 5 Minutten een ausgeglachene Match. No 15 gespillte Minutte konnt sech d'Etzella déi éischte Kéier bëssen ofsetzen, dëst beim Score vu 26:22. Déi nächst 4 Punkte waren awer erëm vir de Gréngewald. Bis zum Enn vum zweete Véierel konnt sech d'Lokalekipp awer liicht ofsetzen, sou dass et zur Hallschent 36:32 fir d'Etzella stoung.

Och no der Paus war et een ausgeglachene Match. D'Damme vum Gréngewald ware beméit, ma si sinn dem knappe Réckstand weider hannendru gelaf. 10 Minutte virum Schluss vum Match louch d'Etzella also weiderhin an Avance, dëst mat 51 op 46.

Am leschte Véierel hunn d'Ettelbrécker Dammen näischt méi ubrenne gelooss, a si konnten den Tempo nach eng Kéier unzéien. D'Avance vun der Etzella ass ëmmer méi grouss ginn, a sou konnte sech déi Ettelbrécker um Enn och behaapten, dëst mat 77:64 géint de Gréngewald.

Musel Pikes - Steesel 56:69

D'Amicale vu Steesel war vun Ufank un den Här am Haus, a no 5 gespillte Minutten haten d'Gäscht ewell eng Avance vun 11 Punkten, dëst beim Stand vun 4:15 aus der Sicht vun de Musel Pikes. Bis zum Enn vum éischte Véierel konnte sech d'Damme vu Steesel eng relativ komfortabel Avance erausspille, sou dass si mat 27:10 no 10 Minutten a Féierung louchen.

Am zweete Véierel sinn d'Musel Pikes besser an de Match komm, ma et sollt hinnen awer net geléngen, de Réckstand däitlech ze verréngeren. D'Amicale huet hir Avance probéiert ze verdeedegen, a dëst sollt hinnen och relativ gutt gelénge, sou dass et zur Hallschent 39:27 zu Gonschte vun de Gäscht stoung.

Am drëtte Véierel war et de Musel Pikes gelongen, de Réckstand lues a lues ze verréngeren a sou hu si sech och erëm an de Match zréckgekämpft. Nom drëtte Véierel louchen d'Musel Pikes awer nach ëmmer mat 47:55 hannen.

Am leschte Véierel konnt d'Amicale alles kloer maachen. Um Enn gouf et eng 69:56-Victoire fir déi Steeseler, déi de Match soumat fir sech entscheede konnten.

Konter - T71 Diddeleng 64:50

D'Lokalformatioun vu Konter konnt sech doheem virun den eegene Supporter gutt presentéieren, a wannen um Enn mat 14 Punkten Avance géint den T71 vun Diddeleng, dëst mat 64:50.

Am Playdown gouf souwuel bei den Häre wéi och bei den Damme gespillt:

Häre:

Konter - Hesper 86:99

Zolwer - Musel Pikes 18:00 Auer



Damme:

Basket Esch - Sparta 72:57