Den Nationaltrainer Luc Holtz analyséiert 3 Deeg nom 2:1-Succès géint Litauen den nächste Géigner aus der Ukrain.

Een Dag virum Match géint d'Ukrain, déi um Freideg 0:0 géint den Europameeschter vu Portugal gespillt huet, sot de Luc Holtz, dass sech d'Rout Léiwen op een haarde Géigner astelle missten.

"Géint d’Ukrain mussen d’Rout Léiwen d’Intensitéit erhéijen, net vill Raum zouloossen, e grousse kollektive Geescht un den Dag leeën, ganz opmierksam sinn a séier op mentalem Plang agéieren", sou de Luc Holtz op der Pressekonferenz um Sonndeg.

Donieft hat de Lëtzebuerger Nationaltrainer nëmme Luef iwwreg fir d'Spiller aus der Ukrain: "Formidabel Futtballspiller, déi technesch staark sinn an eng gutt Maîtrise vum Ball hunn."

AUDIO: FLF: Lo géint d'Ukrain - Rep. Franky Hippert

De Match tëscht Lëtzebuerg an der Ukrain gëtt um Méindeg am Stade Josy Barthel um 20:45 ugepaff. Dir kënnt de Match esouwuel um 2. RTL ewéi och um Radio an op RTL.lu live verfollegen.