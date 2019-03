D'Lëtzebuerger U21 Delegatioun verléiert den éischte Match fir d'Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft däitlech.

An der Qualifikatiounsgrupp fir d'Europameeschterschaft vun den U21-Ekippen hat d'FLF-Formatioun keng Chance géint Irland. Duerch 2 Goler vum Adam Idah an engem Gol vum Neil Farrugia konnt sech Irland nom éischte Spilldag déi éischte Plaz an der Tabell sécheren. Déi jonk Lëtzebuerger stinn am Grupp 1 iwwerdeems op der 6. Positioun.

De 6.September steet den 2. Match um Programm, hei kréien déi rout Léiwen et mat Island ze dinn.