Ënnert anerem konnte sech d'Belsch, Russland, Israel a Polen och duerchsetzen.

Grupp C:

Holland - Däitschland 2:3

Am Grupp C koum et beim Match tëscht Holland an Däitschland zu engem richtege Klassiker. No der Victoire um éischte Spilldag géint Wäissrussland wollten d'Hollänner un déi gutt Leeschtungen uknäppen. Ma et waren awer d'Gäscht aus Däitschland, déi dee besser Start an de Match haten. Nodeems de Cillesen dem Gnabry säi Schoss no 2 Minutte nach paréiere konnt, war et an der 15. Minutt de Leroy Sané, deen dem Joachim Löw seng Ekipp a Féierung brénge konnt. Däitschland hat de Match iwwer wäit Strecken an der éischter Hallschent ënner Kontroll, a sou konnt de Gnabry an der 34. Minutt op 2:0 erhéijen. Mat engem wonnerschéine Schoss hat de Mann vu Bayern München dem Cillesen am Gol vun Holland keng Chance gelooss.

Nom Säitewiessel waren d'Hollänner am Verglach zur éischter Halbzeit net méi erëm ze erkennen. Mat vill Tempo sinn d'Männer vun Ronald Koeman aus der Kabinn koum, a sou war et an der 48. Minutt de jonken de Ligt, dee seng Natioun erëm zréck an de Match brénge konnt. Däitschland hat nom Säitewiessel keen Zougrëff méi op de Match. Den Depay konnt an der 63. Minutt vun enger Onsécherheet an der däitscher Defense Profit zéien, an den 2:2 markéieren. Kuerz viru Schluss hat alles op ee Remis higedeit, ma de Reus konnt sech an der 90. Spillminutt nach eng Kéier duerchsetzen, a konnt de Ball bei de Schulz spillen, deen den 3:2 markéiere konnt, a soumat Däitschland 3 Punkten abruecht hat.

Nordirland - Wäissrussland 2:1

Nordirland war doheem déi besser Ekipp, ma et soll bis zur 30. Minutt daueren éiert den Evans d'Lokalformatioun mat 1:0 a Féierung brénge konnt. Nëmmen 3 Minutten duerno konnt Wäissrussland hir éischt geféierlech Aktioun direkt notzen, dëst duerch de Stasevic. Um Enn konnt sech Nordirland awer behaapten, dëst well de Magennis an der 87. Minutt markéiere konnt. Soumat konnt sech Nordirland mat zwou Victoiren un d'Spëtzt vun der Tabell schéissen.

Grupp E:

Wales - Slowakei 1:0

An engem ëmkämpfte Match, wou sech keng vu béiden Ekippe vill Chancen erausspille konnt, war et Wales, déi dee bessere Start an de Match haten. No nëmme 5 Minutte war et den James, deen d'Lokalekipp mat 1:0 a Féierung brénge konnt. D'Slowakei hat et doropshi probéiert, ma um Enn sollt dobäi awer kee Punkt fir d'Gäscht eraussprangen. Wales wënnt um Enn duerch ee fréie Gol mat 1:0.

Ungarn - Kroatien 2:1

Kroatien muss sech iwwerdeems iwwerraschend géint Ungarn geschloe ginn. Nodeems den Ante Rebic d'Kroaten no 13 Minutten a Féierung brénge konnt, war et nach an der éischter Halschent de Szalai, deen an der 34. Minutt ausgläiche konnt. D'Kroaten haten iwwert wäit Strecken ee Plus u Ballbesëtz, ma et sollt awer kee Gol dobäi eraussprangen. An der 76. Spillminutt konnt de Patkai d'Iwwerraschung da perfekt maachen. Um Enn wënnt Ungarn mat 2:1 géint Kroatien.

Grupp G:

Polen - Lettland 2:0

De Favorit aus Polen hat laang Schwieregkeete mat Lettland. Et hat bis zur 76. Minutt gedauert, éiert de Lewandowski de Ball iwwert d'Linn drécke konnt. Kuerz viru Schluss war et de Glik, deen an der 84. Spillminutt fir d'Schlussresultat suerge konnt. Polen klappt Lettland um Enn mat 2:0.



Israel - Éisträich 4:2

Am Grupp G hate sech d'Gäscht aus Éisträich duerchaus Hoffnungen op eng Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft gemaach. Géint Israel sollt et awer am zweete Match direkt déi zweeten Defaite ginn. An der 8. Minutt konnt de Marko Arnautovic seng Faarwen nach a Féierung bréngen, ma dësen Avantage sollt awer net laang bestoe bleiwen. Nodeems den Zahavi an der 34. Minutt den Ausgläich markéiere konnt, war et dem Israeli an der 45. Minutt esouguer gelongen, de Match nach virun der Paus ze dréinen. Mat sengem drëtte perséinleche Gol konnt den Zahavi an der 55. Minutt erhéijen, éier den Dabbur an der 66. Spillminutt vir d'Entscheedung suerge konnt. Den Arnautovic konnt an der 77. Minutt just nach verkierzen, sou dass Israel sech um Enn mat 4:2 duerchsetze konnt.

Slowenien - Nord-Mazedonien 1:1



D'Lokalekipp konnt ewell no 19 Minutten den 1:0 markéieren, dëst duerch den Ilicic. Duerno koum Nord-Mazedonien awer besser an d'Partie a sou konnt de Bardi direkt nom Säitewiessel an der 47. Minutt den Ausgläich schéissen. Um Enn deele Slowenien a Nord-Mazedonien beim 1:1.

Grupp I:

Zypern - Belsch 0:2

Am Grupp I hat d'Belsch wéi ze erwaarde war keng Problemer mat Zypern. Den Hazard konnt no 10 Minutten den éischte Gol markéieren, dëst éiert de Batshuayi no 18. Minutten de Match schonn entscheede konnt. D'Belsch huet et duerno méi lues ugoe gelooss, a sou sollt et och beim 2:0 bleiwen.

Kasachstan - Russland 0:4

Russland hat géint de Kasachstan keng Problemer. Vun Ufank u waren et d'Gäscht, déi de Match dominéiert haten. An der 19. Minutt konnt den Cheryshev seng Faarwen a Féierung bréngen. An der Nospillzäit vun der 1. Hallschent konnt den Cheryshev nach op 2:0 erhéijen a soumat scho virun der Paus fir eng Virentscheedung suergen. Nodeems den Dzyuba an der 52. Minutt op 3:0 stelle konnt war et ee Selbstgol vum Beysebekov, dee fir de Schlusspunkt an dëser Partie gesuergt hat. Soumat wënnt Russland ouni Problemer mat 4:0.

San Marino - Schottland 0:2

San Marino huet sech iwwerdeems doheem géint Schottland misse geschloe ginn.

Et hat nëmme 4 Minutte gedauert, éiert de McLean Schottland a Féierung bruecht hat. An der 74. Spillminutt konnt de Russell nach op 2:0 stellen, wat och d'Schlussresultat sollt sinn. Schottland klappt San Marino mat 2:0.