En Apnoedaucher oder Free Diver otemt viru sengem Dauchgang an a benotzt nëmmen deen eenzegen Otemzuch, fir ënner Waasser ze bleiwen.

Et ass en Hobby vu ville Leit, an der Vakanz en Taucherbrëll an en Schnorchel unzedoen, fir d'Ënnerwaasserwelt ze bestaunen.