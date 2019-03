Mam Eva Daniëls huet Lëtzebuerg eng jonk a villverspriechend Triathletin an hire Reien.

Iwwerdeems d'Eva Daniëls am Wanter e puer gutt Performancen opzeweisen hat bei diverse Sportmanifestatiounen, start si de 7. Abrëll nees an déi international Triathlon-Saison. An der Preparatioun huet si den Aquathlon an der Coque gewonnen, gouf 3. beim Aquathlon zu Vittel, ass beim Postlaf un den Depart gaangen an ass Championne am Cross-Country bei de Juniorinne ginn.

Sonndes de 7. Abrëll wäert d'Triathletin da bei der Coupe d'Europe junior zu Mélilla a Spuenien un den Depart goen. Nach ass d'Lëtzebuergerin net an Toppform, ma dës éischt international Course wäert da weisen, wéi et genee ëm d'Form steet, fir dann ze kucken, u wat een an den nächste Wochen nach schaffe muss.

D'Eva Daniëls huet nämlech zwee grouss Ziler dëst Saison. Si leet den Accent nämlech op d'Europameeschterschaften zu Weert an Holland den 31. Mee an d'Weltmeeschterschaft zu Lausanne den 30. August.