Weider konnt sech och Italien géint Liechtenstein a Spuenien géint Malta duerchsetzen.

Um Dënschdeg waren nach weider Matcher vun der EM-Qualifiktatioun. Hei hunn d'Ekippen aus de Gruppe F, H a J gespillt.

Grupp F

© Twitter UEFAEURO

Malta huet sech doheem tapfer géint de grousse Favorit aus Spuenien geschloen a verléiert knapp mat 2:0, dat duerch zwee Goler vum Morata (31' an 73').

En hin an hier gouf et am Duell tëscht den nordeuropäeschen Noperen. Norwegen war duerch Goler vum Johnsen (41') a King (59') a Féierung gaangen. De Granqvist huet nach dunn en Eelefmeter fir d'Schweden verschoss, ma direkt dono huet de Claesson de Ball iwwert d'Linn bruecht an op 1:2 verkierzt. Den Nordtveit huet mat engem Selbstgol (86') d'Schweden bäibruecht an den Quaison huet seng Faarwen an der 91. Minutt eng éischte Kéier a Féierung bruecht. Ma 7 Minutten an der Nopsillzäit huet de Kamara den 3:3 fir Norwegen markéiert, esou datt et an dësem Match kee Gewënner gouf.

Schonn an der Paus stoung et tëscht Rumänien an de Färöer Inselen 3:1 dat no Goler vum Deac (26') a Keserü (29' an 33') fir d'Heemekipp an dem Davidsen, deen an der 40. Minutt e Penalty verwandele konnt. De Pucsas huet da fir d'Rumänen an der 63. Minutt den eenzege Gol vun der zweeter Hallschent markéiert.

Grupp H

Ee Gol ass Irland duergaangen, fir sech géint Georgien duerchzesetzen. Dësen huet den Hourihane an der 36. Minutt markéiert.

Fir d'Schwäiz hat et laang no enger Victoire géint d'Dänen ausgesinn, well d'Heemekipp louch no 76 Minutte mat 3:0 a Féierung. Getraff haten de Feulner (19'), den Xhaka (66') an den Embolo (76'). Ma d'Dänen hu sech an de leschte bal 20 Minutten zeréckgekämpft. De Jorgensen huet no 84 Minutte op 1:3 verkierzt, den Gytkjaer huet an der 88. Minutt den 2:3 geschoss an den Dalsgaard huet an der 93. Minutt den Ausgläich markéiert.

Grupp J

© Twitter UEFAEURO

Italien huet et doheem mat Liechtenstein ze di kritt an hei war et kloer, wien d'Favoritte-Roll hat. Mat engem klore 6:0 konnt sech d'Heemekipp duerchsetzen, dat no Goler vum Sensi (17'), dem Verratti (32'), dem Quagliarella, deen zwee Mol (35' a 45+3') en Eelefmeter verwandelt huet, dem Kean (70') an dem Pavoletti (77').

Am drëtte Match vum Grupp J konnt sech keen duerchsetzen. Bosnien-Herzegowina war duerch Goler vum Visca (10') an dem Pjanic (15') a Féierung gaangen, ma déi zweet Hallschent huet Griichenland gehéiert. Duerch en Eelefmeter huet de Fortis an der 64. Minutt op 2:1 verkierzt. Direkt dono huet de Pjanic déi rout Kaart gesinn an d'Griichen haten e Mann méi um Terrain. Dat hu si ausgenotzt an an der 85. Minutt den 2:2 Ausgläich geschoss.

© Twitter UEFAEURO

Schonn um 18 Auer hat Armenien doheem géint Finnland gespillt, dat mam besseren Ausgang fir d'Gäscht. Fir si hunn den Jensen an der 14. Minutt an de Soiri an der 78. Minutt getraff. Finnland wënnt esou dëse Match mat 2:0.