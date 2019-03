Déi Diddelenger kënne sech mat 95 op 87 géint d'Sparta vu Bartreng behaapten. Steesel egaliséiert géint de Racing an der Véierelsfinall.

Am nationale Basket goufen e Mëttwoch den Owend déi zweet Véirelsfinalle gespillt. Den T71 Diddeleng an de Racing hätte sech mat enger Victoire géint d'Sparta respektiv d'Amicale Steesel fir d'Halleffinalle kënne qualifizéieren, gelongen ass dat awer just enger Ekipp.

An zwar dem T71, dee sech knapp zu Bartreng behaapte kann: 95 op 87 stoung et um Enn fir den T71 an dat haten déi Diddelenger engem ganz staarke 4. Véierel ze verdanken, dee kënne si nämlech mat 25 op 7 fir sech entscheeden.

D'Sparta louch an der Hallschent nach ganz kloer vir (56 op 40), den drëtte Véierel konnten dunn awer déi Diddelenger ophuelen (30 op 24), am leschte hu si dunn alles kloer gemaach a stinn dann elo no hirer zweeter Victoire an der Halleffinall. Doheem hat den T71 de leschte Samschdeg 105:97 gewonnen.

De Racing konnt de Sak dogéint net zoumaachen, well d'Amicale sech um Enn dach kloer mat 80 op 65 duerchsetzt. Déi Stater haten zwar gutt an de Match fonnt a konnten deen éischte Véierel och knapp mat 17 op 16 ofschléissen. Ma an den zwee Quarteren duerno ass Steesel fortgezunn (17 op 10 a 27 op 18), och wann de Racing probéiert huet, d'Amicale ni ze wäit fortkommen ze loossen an et am leschte Véierel en 20:20 gouf.

Ënnert dem Stréch hunn déi Steeseler d'Stater gekonnt op Distanz gehalen a kënnen um Enn dann och verdéngt an de Véierelsfinallen ausgläichen, no der 79:85-Defaite de leschte Samschdeg.

De blesséierte Brian Harper vum Racing / © Guy Seyler

Déi decisiv drëtt Véierelsfinall gëtt dëse Samschdeg gespillt.