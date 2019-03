D'Lëtzebuerger Futtballfederatioun huet decidéiert, datt d'Tickete fir béid Matcher nëmmen als Abonnement verkaaft ginn.

Den 10. September spillt d'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp an der EM-Qualifikatioun géint Serbien an de 17. November kréien d'Rout Léiwen et heiheem nach mat Portugal ze dinn.

Tickete fir béid Matcher ginn a Form vun engem Abonnement verkaaft. De Präis fir d'Ticketen op der Tribune de Face läit bei 50 Euro, fir d'Tribune de Côté bei 40 Euro a fir d'Tribune Populaire bei 30 Euro. Kafe kann een Ticketen um Internetsite vun der FLF.

Schreiwes vun der Lëtzebuerger Futtball-Federatioun:

Mondercange, le 28 mars 2019 Mesdames,

Messieurs,

Le Conseil d'Administration de la Fédération Luxembourgeoise de Football a décidé de mettre en vente des abonnements pour les éliminatoires des 2 matchs restants du Championnat d'Europe 2019/2020.

Mardi, le 10 septembre 2019 Luxembourg – Serbie à 20.45 hrs

Dimanche, le 17 novembre 2019 Luxembourg – Portugal à 15.00 hrs

En soutenant notre équipe nationale de façon régulière, nous vous proposons les abonnements suivants :

* un abonnement de la Tribune de Face au prix de 50 €

* un abonnement de la Tribune de Côté au prix de 40 €

* un abonnement de la Tribune Populaire au prix de 30 €

Les abonnements peuvent être commandés via notre shop en ligne https://shop.flf.lu

Ensuite les abonnements peuvent être retirés à la FLF à Mondercange à partir d'une date qui vous sera communiquée par courriel.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de notre parfaite considération.