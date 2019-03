De Raymond van Barneveld huet en Donneschdeg den Owend um Bord vun der Premier League of Darts zu Rotterdam säi Récktrëtt annoncéiert.

Den 51 Joer alen Hollänner wëll mat "effet immédiat" dem Profi-Sport de Réck dréinen. Eigentlech wollt de "Barney" eréischt no der WM 2019 senger Karriär een Enn setzen. Am November 2018 hat hien nach gesot, dass en Enn 2019 wéilt ophalen, well e sech net méi esou konkurrenzfäeg géing spieren, wéi e sech dat vu sech selwer erwaarde géif.

BREAKING NEWS!



Raymond van Barneveld has announced he intends to retire immediately following his exit from the Premier League... pic.twitter.com/1UlZ5xW3GT — PDC Darts (@OfficialPDC) 28. März 2019

En Donneschdeg den Owend huet hien elo Sky géigeniwwer erkläert, dass hien ophale géif, hien hätt ze vill Péng. Dem van Barneveld säi Manager, de Jaco Bodegom wëll dat awer net wouerhunn. Hie sot de "Barney" hätt zwou ustrengend Nuechte gehat an hien hätt aus den Emotiounen eraus dës Decisioun getraff. Hien hätt mat him geschwat an et wier ee sech eens, et wéilt een déi nächst Deeg de Kapp fräi kréien an iwwer d'Zukunft nodenken.

De van Barneveld huet tëscht 1998 an 2007 fënnef WM-Titele gewonnen, véier bei der BDO an ee bei der PDC. An der Véierelsfinall vun der PDC-WM 2009 huet den Hollänner Geschicht geschriwwen, wéi hien den éischten 9-Darter an der Geschicht vun der WM geheit huet.

Schéinen Abschid zu Rotterdam

Spine Tingling!



Too emotional as Raymond van Barneveld makes his final ever Premier League Walk-On...



What an atmosphere! pic.twitter.com/yOr5W5a831 — PDC Darts (@OfficialPDC) 28. März 2019

For one. Last. Time.



There won’t be a dry eye in the house later on 😢



Here’s @Raybar180 taking to the stage for one final time in Rotterdam... pic.twitter.com/Ze68G8L5gK — PDC Darts (@OfficialPDC) 28. März 2019

Michael van Gerwen runs out a comfortable winner over Raymond van Barneveld...



But for many, the result is irrelevant tonight as Barney bows out! pic.twitter.com/4HWKEbycNs — PDC Darts (@OfficialPDC) 28. März 2019

What an atmosphere for Barney... He's disappointed in his performance but they love him all the same! pic.twitter.com/zl6cAOaERR — PDC Darts (@OfficialPDC) 28. März 2019

Raymond van Barneveld leaves the Premier League stage for the final time... what an incredible atmosphere here for the Dutch darting legend. pic.twitter.com/hzHOx4hCmu — PDC Darts (@OfficialPDC) 28. März 2019

Highlights vu senger Karriär

Thank you for all the Premier League memories, Raymond 👏



The departing of a Dutch legend, @Raybar180 pic.twitter.com/JBmp71qVYV — PDC Darts (@OfficialPDC) 28. März 2019

Aner Profie wënschen him nëmmen dat Bescht