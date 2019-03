Duerch ee Gol vum Vincent Thill an der 27. Minutt huet Pau an der franséischer Nationale géint den FC Bourg-Péronnas gewonnen.

[Live National] But de Vincent Thill !!! 🚀🚀🚀

Superbe frappe du numéro 10 du Pau Football Club ! Le score est désormais de 1-0 entre les deux équipes !

Seng Ekipp geet an der 43. Minutt duerch e Gol vum Gueye mat 2:0 a Féierung. An der 77. Minutt war et nach den Name an an der 79. Minutt de Jarju, déi op de finale Score vun 4:0 fir Pau konnten erhéijen.

An der franséischer Ligue 2 huet dem Christopher Martins seng Ekipp vun Troyes géint Grenoble gewonn.

De Christopher Martins huet och vun Ufank u gespillt. Hie gouf an der 86. Minutt duerch den Kouyate ersat.

Troyes ass an der 41. Minutt duerch ee Gol vum Mbeumo a Féierung gaangen. Dat war dann och d'Endresultat.

Och de Leandro Barreiro war um Freideg am Asaz beim Nowuess vu Mainz05 an der Regionalliga Südwest.