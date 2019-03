8 Méint no hirem Kräizbandrëss huet d'Jenny Warling bei der EM am Karate zu Guadalajara a Spuenien e perfekte Comeback gefeiert.

Bei der Europameeschterschaft am Karate a Spuenien huet sech d'Jenny Warling e Samschdeg an der Kategorie bis 55 Kilogramm d'Goldmedail geséchert. Déi 25 Joer al Karateka huet sech an der Finall mat 5:4 géint d'Tierkin Tuba Yakan behaapt. D'Yakan hat 2017 den Europameeschtertitel gewonnen.

Fir d'Jenny Warling war et no hirem Kräizbandrëss virun 8 Méint nees déi éischt grouss Kompetitioun. Mat deem Titel ass si net nëmmen am Juni zu Minsk op den Europaspiller dobäi, ma elo klammen och nees d’Chance sech fir d’Olympesch Spiller d’nächst Joer zu Tokio ze qualifizéieren.

En Donneschdeg hat sech d'Jenny Warling fir d'Finall qualifizéiert. An der zweeter Ronn gouf et eng 4:1-Victoire géint d'Albulena Gervalla aus dem Kosovo. Duerno war d'Lëtzebuergerin der Mazedonierin Jelena Maksimovic 6:1 iwwerleeën. An der 4. Ronn gouf et eng 3:0-Victoire géint d'Polin Dorota Banaszczyk an duerch een 2:1 géint d'Schottin Amy Connell huet d'Jenny Warling et an d'Finall gepackt.

Telegramm vum Sportminister Dan Kersch:

Retour gagnant pour Jenny Warling !

Chère Jenny,

Voilà ce que j’appellerais un retour gagnant sur le devant de la scène européenne et internationale après des mois difficiles en raison de ta grave blessure au genou et une préparation à toute épreuve pour retrouver la forme dès ces Championnats d’Europe de Guadalajara !

Que bel exploit que d’aligner 5 victoires d’affilée, l’une plus impressionnante que l’autre dont la plus importante face à l’actuelle championne du monde dans ta catégorie, pour accéder en finale de ce Championnat d’Europe, synonyme de qualification pour les Jeux européens !

Mais que dire de ta victoire serrée en finale face à la Championne d'Europe de 2017, un grand Bravo à toi Jenny, voilà en tout cas une victoire et un titre européen qui viennent à point pour t’encourager sur le chemin d’une participation olympique à Tokyo en 2020 !

Sache que le Luxembourg est fier de compter dans ses rangs une championne de ta trempe et que mes meilleurs vœux t’accompagnent pour la suite de ta saison.

Weider Resultater vun der Lëtzebuerger Delegatioun:

