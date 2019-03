Fir den Optakt vum 18. Spilldag an der héchster lëtzebuergescher Futtball-Divisioun stoungen e Samschdeg dräi Partien um Menü.

Resumé vun de Samschdeg-Partien

Diddeleng – Stroossen 1:1



De Gaascht vu Stroossen spillt dës Saison eng flott Serie an konnt ëmmer nees géint déi favoriséiert Ekippen iwwerzeegen. Diddeleng ass iwwerdeems uewe gutt mat dobäi a wollt déi zolidd Leeschtung aus de leschte Matcher bestätegen. Vun där gudder Form vu béiden Ekippe war an der Ufanksphas awer wéineg ze gesinn. Bis op eng gutt Golchance an der 18. Spillminutt fir Diddeleng ass et gréisstendeels roueg zougaangen: den F91 huet de Ball dréine gelooss an d'UNA huet op Kontere gelauert.

D'Lokalekipp huet no der hallwer Stonn Spillzäit awer du méi op de Gas gedréckt an ass schliisslech kuerz virum Téi an der 42. Minutt duerch de Couturier a Féierung gaangen.

Am 2. Duerchgang huet Diddeleng et awer du verpasst, fir de Sak mat engem 2:0 zouzemaachen. Esou konnt Stroossen an der 78. Spillminutt duerch de Runser mat 1:1 ausgläichen. Viru 550 Leit huet d'Ekipp vum Ralph Schon eng couragéiert Leeschtung op den Terrain bruecht, soudatt ee Remis duerchaus verdéngt gewiescht wier.

An de Schlussminutte konnt keng Ekipp der Partie nach de Stempel opdrécken, soudatt et beim 1:1 bliwwen ass.

Munneref – Péiteng / 18 Auer



Déifferdeng – Nidderkuer / 18 Auer 30

Alleguer d'Resultater am Iwwerbléck