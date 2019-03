E Samschdeg gouf zu Steesel déi 3. Véirelsfinall vun den Hären tëscht der Amicale an dem Racing gespillt. Bei den Dammen hat Gréngewald d’Pikes op Besuch.

Well de Racing an der 2. Véirelsfinall géint d’Amicale de Sak net konnt zoumaachen, ass et et Samschdeg den Owend an der Hall Alain Marchetti zu der 3. Ausernanersetzung komm. Steesel konnt sech hei mat 80:60 kloer duerchsetzen an trëfft domat den nächste Mëttwoch um 20 Auer am éischten Halleffinall-Match zu Ettelbréck op d’Etzella.

D'Affichë vun den Halleffinalle sinn deemno:

Etzella - Amicale

Basket Esch – T71 Diddeleng

Hären-Basket

Amicale Steesel - Racing 80:60

Steesel hat an der Woch jo ausgläiche kënnen, dat virun allem ënnert dem Impuls vun engem staarke Bob Melcher, ma och de Jonas Theisen huet eng gutt Entrée de jeu realiséiert a konnt senger Ekipp mat 7 Punkten a 4 Rebonden hëllefen.

Am 1. Quarter war de Match immens ausgeglach, well béid Ekippen der Partie hire Stempel wollten opdrécken. Et goung permanent hin an hier, soudatt no den éischten 10 Minutten ee Score vun 21:21 op der Tafel stoung. Am 2. Véierel huet d'Amicale eng extrem zolitt Defense gespillt, woumat de Stater Racing natierlech vill Problemer hat. Zu der gudder Ofwier vun de Steeseler koum eng immens gutt Trefferquot vum Titelverdeedeger.

Hat de Bob Melcher well an der 1. Véirelsfinall ee gudden Dag erwëscht, esou hat de Guard vun der Amicale och e Samschdeg den Owend eng super Performance op de Parquet bruecht - mat sengen 20 Punkten nom 1. Duerchgang war hien de Go To Guy bei der Heemekipp. Den 2. Quarter ass iwwerdeems mat 22:8 fir d'Amicale op en Enn gaangen.

D'Nummer 8 vun der Amicale huet ee gudde Match gewisen. / © Shari Schenten

An der Paus huet de Coach Mirolybov misse kloer Consignen erausginn, fir déi Steeseler ze stoppen, soss wier den Dram vun der Halleffinall séier ausgedreemt - an der Paus stoung et 43:29 fir d'Amicale.

Et waren awer déi Steeseler, déi direkt nom Téi mat engem 5-Punkten-Run an d'2. Hallschecht gestart sinn. D'Cinq-de-base vun der Amicale war einfach ze staark fir de Racing, well och am 3. Véierel ware Melcher, Early Jr. an Henry mat engem 19:9 net ze schloen.

Am leschte Quarter war dunn d'Bier geschielt an d'Amicale huet 1-2 Gäng zeréck geschalt. De Stater Racing huet de leschte Véierel mat 22:18 fir sech entscheet, mä hir Saison ass elo gelaf.

Fir Steesel geet d'Rees awer weider: No dëser iwwerzeegender Performance waart den nächste Mëttwoch mat der Etzella de Coupegewënner op d'Amicale.

Dammen-Basket

Gréngewald - Musel Pikes 81:75

Fir de Kont vum 8. Spilldag am Titelgrupp sinn d’Damme vun der Musel an de Gréngewald gereest.

