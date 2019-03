E Sonndeg war d'Suite vum 18. Spilldag am nationale Futtball. Fola ass doheem op de Racing getraff an d'Jeunesse huet missen zu Rouspert untrieden.

Fola - Racing 3:0

Fola Esch gewënnt 3:0 géint de Stater Racing

Mat enger Victoire vun den Escher géint de Stater Racing hat dem Jeff Strasser seng Ekipp d’Méiglechkeet, fir an der Tabell laanscht Nidderkuer ze zéien a soumat op déi 2. Plaz ze sprangen.

D'Ufanksphas vun dëser Partie huet sech awer virun allem am Mëttelfeld ofgespillt, esou datt béid Kipperen am 1. Duerchgang zimlech wéineg ze dinn haten. Och war am Match vill Aggressivitéit, wat ee flëssege Spillfloss net zougelooss huet. 5 Minutte virun der Paus konnt de Seydi dunn awer fir d'Favoritte vun der Fola virun 330 Spectateuren op 1:0 setzen - mat dësem Resultat goung et an d'Paus.

De Racing war an der 2. Hallschecht du vun der 62. Minutt u just nach zu 10 um Terrain. Fola huet an der 74. Minutt duerch ee Gol vum Stefano Bensi vun hirer Iwwerleeënheet profitéiert an de Score esou op 2:0 eropgeschrauft.

7 Minutte viru Schluss konnt de Sinani dunn och op 3:0 setzen an d'Partie esou definitiv entscheeden.

Hamm - Rëmeleng 0:1

Am Ofstig-Duell koum et zu der Affiche vun Hamm géint Rëmeleng. D’Gäscht hätte kënne mat enger Victoire auswäerts um Cents op déi Hammer opschléissen – deementspriechend war dem Trainer Loscheider seng Ekipp motivéiert. D'Zuschauer kruten awer an der Ufanksphas keen alt ze gudde Match ze gesinn.

An der 25. Minutt goufe si awer fir déi schwaach Ufanksminutten entschiedegt: De Rëmelenger Sahin huet sech vun der Mëttellinn aus een Häerz geholl a säi Gléck probéiert. De Ball ass no sengem Schoss effektiv am Gol gelant, soudatt d'Gäscht mat 1:0 a Féierung gaange sinn.

163 Zuschauer hunn um Cents am 1. wéi och am 2. Duerchgang keen héichklassege Futtball gesinn. Rëmeleng huet ofgewaart an op Kontere gelauert, iwwerdeems konnt d'Heemekipp der Partie net de Stempel opsetzen. Esou blouf et um Enn beim 1:0-Erfolleg fir den Opsteiger.

Hueschtert - Etzella 4:0

Eng spannend Partie konnten déi 238 Zuschauer am Gréngewald erwaarden: hei war nämlech dem Claude Ottelé seng Ekipp aus dem Däich op Besuch. Béid Formatioune sinn den Ament gutt drop, soudatt ee sech op eng mouvementéiert Partie konnt astellen an déi kruten d'Spectateuren och gebueden. An der Ufanksphas war vill Tempo am Match, esou sollt och ee Gol falen. Et war de René Peters, dee seng Faarwen op der hallwer Stonn mat 1:0 an den Avantage bruecht huet.

D'Etzella hat am Spillopbau liicht Virdeeler, mä dem Kapitän Kevin Holtz seng Formatioun ass et net gelongen, fir sech mat engem Gol ze belounen. Mat dem 1:0 goung et an d'Paus an nëmmen e puer Minutten duerno konnt d'Heemekipp duerch de Chris Stumpf op 2:0 setzen.

Duerno koum et fir d'Gäscht aus dem Däich knëppeldéck. An der 57. Minutt huet de Ravie fir Hueschtert getraff a just eng Minutt drop konnt de Peters op en Neits treffen - 4:0 fir d'Heemekipp no enger Stonn.

Een Éiregol ass der Etzella och net méi gegléckt - elo heescht et fir déi Ettelbrécker voll konzentréiert an de Coupematch géint Stroossen ze goen. Dëse gëtt e Mëttwoch den Owend am Däich gespillt.

Rouspert - Jeunesse 1:2

D’Jeunesse huet virun der Lännermatch-Paus missen eng 0:3-Defaite géint den F91 astiechen, ma um Sonndegnomëtteg huet um Rousperter Camping eng weider schwéier Aufgab op d’Männer vun der Grenz gewaart – d’Ofwier vu Rouspert huet ze knacke gegollt.

Insgesamt dräi Goler hunn d'Spectateuren um Camping an der Ufanksphas vum Match dunn awer gesinn. Den Natami huet fir déi Escher an der 12. Minutt getraff an an er 25. war et de Kapitän Todorovic, dee markéiere konnt. Rouspert huet sech awer gewiert an huet esou an der 28. Spillminutt op 1:2 verkierzt - esou goung et och op den Téi.

Esou flott déi 1. Hallschecht war, esou lues goung et am 2. Duerchgang weider. Um Enn konnt sech d'Jeunesse viru 405 Spectateure mat enger knapper Victoire vun 2:1 un der Sauer behaapten.

