An der éischter Sonndespartie vun der Bundesliga konnt Schalke mat engem 1:0 bei Hannover wichteg Punkte sammelen.

Bundesliga

Hannover - Schalke 0:1

No der Victoire vun Nürnberg um Samschdeg ass Hannover op déi leschten Tabellen-Plaz ofgerutscht. An der Partie e Sonndeg géint S04 huet deemno just een Dräier fir d'Ekipp vum Thomas Doll gezielt. An der 39. Minutt kruten d'Hannoveraner awer déi kal Dusch, dat wéi den däitschen U21-Nationalspiller Serdar de Ball fir Schalke verwandelt huet - 1:0 fir S04 no 45 Minutten.

Och wann an der HDI-Arena d'Spectateure keen héichklassege Futtball gesinn hunn, war et am 2. Duerchgang ganz spannend. Hannover hat gutt Méiglechkeeten, fir géint Schalke auszegläichen, ma 96 hat awer d'Gléck net op hirer Säit.

Frankfurt - Stuttgart / 18 Auer

Premier League

Cardiff - Chelsea 1:2

Am 1. Duerchgang huet et keng vu béiden Ekippe gepackt, fir ee Gol ze schéissen. Eréischt an der 2. Hallschecht huet dat ronnt Lieder de Wee an de Gol fonnt. Dobäi ass den Underdog vu Cardiff an der 46. Minutt duerch de Camarasa a Féierung gaangen, éier d'Blues an der 85. duerch den Azpilicueta ausgläiche konnten.

An der 1. Minutt vun der Nospillzäit dunn konnt de Loftus-Cheek mat sengem 2:1 nach d'Victoire fir Chelsea sécheren.

Liverpool - Tottenham / 17 Auer 30

La Liga

Sevilla - Valencia 0:1

Den FC Sevilla huet virun eegene Public eng 0:1-Defaite missen astiechen. An der 1. Minutt vun der Nospillzäit vum 1. Duerchgang konnt de Paerjo seng Ekipp duerch een Eelefter a Féierung bréngen. Am 2. Duerchgang hat Sevilla näischt méi entgéintzestellen.

Real Mardid - Huesca / 20 Auer 45

Serie A

Roma - Napoli / 15 Auer

Mat enger batterer Néierlag fir d'Roma ass hiren Heemmatch géint Napoli ausgaangen. Direkt an der 2. Minutt konnten d'Neapolitaner duerch de Milik an den Avantage kommen. D'Roma konnt awer a Persoun vum Perotti an der 4. Minutt vun der Nospillzäit am 1. Duerchgang duerch een Eefelter ausgläichen.

Nom Téi huet de Mertens Napoli erëm a Féierung bruecht an an der 54. Spillminutt konnt de Verdi souguer nach een dropsetzen. De Younes huet an der 81. Minutt du mat sengem Gol fir Napoli den Deckel op de Match geluecht.

Inter - Lazio / 20 Auer 30

Ligue 1

Monaco - Caen 0:1

Caen konnt auswäerts zu Monaco eng 1:0-Victoire feieren. De Gol fir d'Ekipp aus Nordfrankräich huet den Crivelli an der 23. Spillminutt geschoss.

Toulouse - PSG / 21 Auer

