E Sonndeg gouf am Norden vum Land d’Landesmeeschterschaft iwwer 10 KM op der Strooss ausgedroen.

Bei den Häre waren d’Aen virun allem op dräi Leefer geriicht – de Pol Mellina, Yannick Lieners a Christophe Kass waren nämlech d’Haaptfavoritten. Nach virun enger Woch war de Bielesser dee Stäerksten aus dësem Trio, dat wéi hie sech bei der nationaler Crossmeeschterschaft den Titel séchere konnt.

Um Sonndeg goung d’Victoire – mat engem Chrono vun 32 Minutten a 36 Sekonnen – un de Pol Mellina. Déi 2. Plaz um Podium war fir de Philippe Gillen; seng Zäit loung bei 33 Minutten an 32 Sekonnen. Op den 3. Träpplek konnt de Christophe Kass klammen – hie koum no 33 Minutten an 41 Sekonne iwwer de Schlussstréch.

Tëscht den Damme konnt ee sech eng méi oppe Course erwaarden. D’Top 3 vum leschte Joer, Jessica Schaaf, Martine Mellina an Isabelle Hoffmann, goungen nämlech net un den Depart. Um Enn war hei d'Saskia Daguenet mat 39 Minutten a 36 Sekonnen déi Séierst. Op déi 2. Plaz koum d'Haitske Overbeek, dat an enger Zäit vu 40 Minutten an 51 Sekonnen. Als Drëtten ass d'Runa Egilsdottir iwwer d'Zillinn gelaf - hire Chrono loung bei 42 Minutten a 27 Sekonnen.

© Christiane Hankes