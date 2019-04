Wéi d'Borussia matgedeelt huet, wäert een déi nächst Saison net méi mam Dieter Hecking zesummeschaffen.

Et ass déi leschte Wochen net gutt gelaf zu Gladbach. D'Borussia konnt just 1 Match vun de leschte 7 gewannen, am Ganze gouf et just 5 vun 21 méigleche Punkten. Grad de leschte Weekend am Derby géint Düsseldorf koum ee richteg ënnert d'Reider an ass och duerch déi schlecht Virstellungen aus de leschte Wochen vun enger Champions League-Plaz gerutscht.

Um Dënschdeg huet d'Borussia matgedeelt, datt een d'Saison mat Dieter Hecking wéilt fäerdeg maachen, fir déi nächste Saison sicht een awer en neie Mann op der Bänk.

📰 #DieFohlen werden die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Dieter Hecking über das Ende der Saison 2018/19 hinaus nicht weiter fortsetzen und mit einem neuen Cheftrainer in die Saison 2019/20 gehen. pic.twitter.com/qMXIXPwAsG — Borussia (@borussia) April 2, 2019

De 54 Joer alen Hecking hat de Veräin am Dezember 2016 iwwerholl a koum déi leschte Saison op d'Plaz 9.