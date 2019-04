Mat 5:4 ka sech München um Enn behaapten. An der leschter Véierelsfinall vum DFB-Pokal spillen um 20.45 Auer Schalke géint Bremen.

Am däitschen DFB-Pokal waren déi zwou lescht Véierelsfinalle fir e Mëttwoch programméiert.

Bayern München hat den Zweetligist Heidenheim op Besuch ... an hat ferm Krämpes. Um Enn stoung et 5:4 fir d'Münchner - ouni Verlängerung an Eelefmeterschéissen, wuel gemierkt!

Zu der Evolutioun vum Score: An der 12. Minutt huet de Leon Goretzka de Score fir München opgemaach, ma nëmmen eng Minutt drop eng kal Dusch fir den FCB, well no enger Noutbrems gouf den Niklas Süle vum Terrain gestallt. Eng rout Kaart an der ganz fréier 13. Minutt ... dat huet déi ganz staark Heidenheimer zousätzlech motivéiert. An der 26. Minutt huet dunn de Robert Glatzel fir Heidenheim getraff an an der 39. huet dunn de Marc Schnatterer souguer den 2:1 fir d'Gäscht geschoss. Esou goung et och an d'Paus.

Duerno war et awer nees un de Münchner: An der 53. huet den Thomas Müller getraff, an der 56. de Robert Lewandowski an an der 65. de Serge Gnabry. Also 4:2 fir d'Münchner, ma wie gemengt hat, elo wier d'Mass gelies, deen hat sech awer geschnidden, well de Robert Glatzel, deen ewell mam 1:1 egaliséiert hat, huet an der 74. den 3:4 geschoss an an der 77. op Eelefmeter och nach de 4:4.

Et war e sensationelle Coupematch zu München an der Arena an och wann de Match eng Verlängerung verdéngt gehat hätt, et blouf net beim 4:4, well an der 84. Minutt krut den FCB en Handeelefmeter gepaff an deen huet de Lewandowski fir de 5:4 verwandelt.

Bayern München steet also an der Halleffinall ... an evitéiert de justesse eng Blamage.

Déi lescht Véierlesfinall tëscht Schalke a Bremen gëtt um 20.45 ugepaff.

En Dënschdeg konnte sech ewell Hamburg a Leipzig fir d'Halleffinall qualifizéieren.

D'Halleffinalle ginn den 23. a 24. Abrëll gespillt, d'Finall dann de 25. Mee am Berliner Olympia-Stadion.