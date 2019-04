An der Ligue 2 a Frankräich huet Troyes fir de Kont vum 31. Spilldag mat 1:0 zu Valenciennes gewonnen.

An der Partie tëscht Valenciennes an Troyes stoung de Christopher Martins bei de Gäscht an der Startformatioun an huet déi 90 Minutten duerchgespillt. Den decisive Gol fir Troyes huet de Mbeumo an der 62. Minutt geschoss. An der provisorescher Tabell steet Troyes elo op der 5. Plaz.

An der National a Frankräich huet Pau mam Vincent Thill auswäerts 0:0 géint JA Drancy gespillt. De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf an der 70. Minutt ausgewiesselt.