Aus dem Basket ass et d'Nouvelle, dass de Racing sech um Enn vun der Saison vu sengem Trainer Anton Mirolybov trennt.

De Racing hat et dës Saison fäerdeg bruecht, sech fir den Titel-Play Off ze qualifizéieren.

Offiziellt Schreiwes

Mesdames, Messieurs,

Par la présente l’US Basket Racing Luxembourg informe que la collaboration avec Anton Mirolybov comme headcoach de l’équipe des hommes ne sera pas prolongée pour la saison 2019/2020.

Nous remercions Anton pour son engagement tout au long de la saison. Grace à son savoir-faire et son expérience, l’équipe a réussi l’exploit d’accéder au Playoffs de la Total League.

L’US Basket Racing Luxembourg lui souhaite le succès escompté et mérité lors de ses engagements futurs.

Dear Sirs,

Hereby US Basket Racing Luxembourg informs that the collaboration with Anton Mirolybov as Headcoach of the men's team will not be extended for the 2019/2020 season.

We thank Anton for his commitment throughout the season. Thanks to his know-how and experience, the team has succeeded in entering the Playoffs of the Total League.

US Basket Racing Luxembourg wishes him the deserved success in his future career.

Basket Racing Club Luxembourg