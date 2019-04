E Mëttwoch den Owend stoungen zwou weider Halleffinallen um Programm. Gespillt gëtt jo am Modus Best-of-5.

Esch-Diddeleng an Ettelbréck-Steesel heesche jo d'Koppelen an den Halleffinalle vum Championnat.

Esch-Diddeleng 93:76

E Mëttwoch den Owend um 20 Auer haten déi Escher déi Diddelenger op Besuch. Nodeems Esch jo déi éischt Halleffinall wanne konnt, konnt Diddeleng an der zweeter ausgläichen. E Mëttwoch war et dunn awer nees un deenen Escher, well si kënne sech um Enn mat 93 op 76 duerchsetzen.

Vun Ufank un huet Esch de Géigner op Distanz gehalen: 26:18 am éischte Véierel, 23:20 am zweeten a souguer 29:19 am drëtten. Dee leschte Véierel goung zwar mat 19 op 15 un den T71, un der Victoire vum Basket Esch sollt dat awer näischt méi änneren.

Déi véiert Halleffinall gëtt e Samschdeg gespillt, do kéinten déi Escher dann alles kloer maachen ...

Ettelbréck-Steesel

Déi zweet Halleffinall vum Owend gouf um 20.30 Auer ugefaangen an no zwou Victoiren an de béiden éischten Halleffinalle hätt d'Etzella do ewell alles kloer maache kënnen - virausgesat, si géif op en Neits géint d'Amicale gewannen.

An datt se dat fest virhat, huet d'Etzella direkt gewisen: 47:30 stoung et an der Paus - e kloren an e verdéngten Avantage.

No engem 17:17 am drëtte Quarter stoung et no Dräivéirels vum Match 64:47.

D'Partie leeft nach.