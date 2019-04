An an der NBA ass déi normal Saison no 82 Matcher op en Enn komm. E Samschdeg starten dann d’Playoffs, an déi et 16 Equippen gepackt hunn.

Als Lescht Ekipp hunn an der Nuecht op en Donneschdeg d’Detroit Pistons et nach an d'Playoffs gepackt.

De Champion vun de Golden State Warriors kritt et am éischten Tour elo mat den Los Angeles Clippers ze dinn. Mat 60 Victoiren sinn awer d’Milwaukee Bucks déi bescht Equippe vun der regulärer Saison gewiescht. Si spillen elo géint d’Pistons. Wee spillt géint wien? Western Conference: Golden State Warriors - LA Clippers

Portland Trailblazers - Oklahoma City Thunder

Houston Rockets - Utah Jazz

Denver Nuggets - San Antonio Spurs Estern Conference: Milwaukee Bucks - Detroit Pistons

Toronto Raptors - Orlando Magic

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets

Boston Celtics - Indiana Pacers