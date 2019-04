An der Ligue 2 a Frankräich huet Metz mat 2:1 géint Châteauroux gewonnen an Troyes war Ajaccio mat 1:0 iwwerleeën.

An der Ligue 2 a Frankräich gouf e Freideg den 32. Spilldag lancéiert. Metz huet sech mat 2:1 géint Châteauroux behaapt. Fir Metz huet den Diallo an der 31. Minutt an an der 40. Minutt per Eelefmeter getraff. Déi lescht Minutten hat Metz nach eng Kéier missen zidderen, well den Diarra an der 88. Minutt fir d'Gäscht op 1:2 verkierzt hat. Um Enn konnt d'Lokalekipp awer d'Féierung iwwert d'Zäit bréngen a sech iwwert déi dräi Punkte freeën. De Laurent Jans souz bei Metz déi 90 Minutten op der Bänk.

Weider Informatiounen iwwert de Match vu Metz kënnt Dir am Artikel bei de Kollege vum 5minutes noliesen:

RTL 5minutes: Les Grenats y sont presque

Metz steet an der Ligue 2 weiderhi souverän un der Tabellespëtzt an huet 6 Punkte Virsprong op Stade Brest. Op der drëtter Plaz steet nom Freideg Troyes mam Christopher Martins, déi domadder weider gutt Chancen hunn, den Opstig an d'Ligue 1 ze packen. Troyes huet duerch e Gol vum Mbeumo an der 10. Minutt mat 1:0 géint Ajaccio gewonnen. De Christopher Martins stoung fir d'Lokalekipp déi 90 Minutten iwwer um Terrain. Op d'mannst bis e Méindeg steet Troyes op der drëtter Plaz an der Tabell. Hei spillt da Paräis géint Lorient, béid Veräiner hunn 2 Punkte Réckstand op d'Ekipp ronderëm de Lëtzebuerger Nationalspiller.

An der National a Frankräich huet Pau mam Vincent Thill 2:1 géint Laval gewonnen. De Vincent Thill stoung 90 Minutten um Terrain.

An der Premier League 2 huet Middlesbrough mam Enes Mahmutovic sech auswäerts mat 3:2 géint Norwich City behaapt. De Lëtzebuerger stoung an der Startformatioun. D'Goler fir d'Gäscht hunn de Ward an der 31. a 56. Minutt an den O'Neill an der 32. Minutt geschoss.