Konter muss sech am leschte Match vun de Playoffs geschloe ginn a verpasst domat d'Halleffinall knapps.

Bei den Damme war et de leschte Spilldag am Titelgrupp. Hei konnte sech nieft dem T71 Diddeleng an der Amicale Steesel nach Gréngewald an d'Etzella fir d'Halleffinalle qualifizéieren.

Am Häre-Basket steet d'Etzella no engem souveränen 3:0 an der Best-of-five-Serie géint d'Amicale Steesel schonn an der Finall.

Damme-Basket

Titelgrupp

Musel Pikes - Konter 77:69

Fir nach eng Chance op d'Halleffinallen ze hunn misst Konter haut gewannen an dorop hoffen dass d'Etzella géint Diddeleng verléiert. Ma d'Musel Pikes si gutt an de Match gestart a sou stoung et nom 1. Véierel scho 25:16 fir d'Lokalekipp. Och am zweete Véierel ass et de Gäscht net gelongen de Réckstand opzehuelen, sou dass d'Musel Pikes an der Hallschent e Virsprong vun 9 Punkten hat. Zwar huet sech den Ofstand nach e bësse verklengert, ma um Enn muss sech Konter mat 77:69 geschloe ginn a verpasst domat d'Halleffinallen.

Etzella - T71 Diddeleng 62:71

Och d'Etzella stoung um leschte Spilldag vun de Playoffs nach ënner Drock. Falls et fir Konter eng Victoire sollt ginn, wär d'Ekipp vun Ettelbréck géint Diddeleng gefuerdert. D'Spectateuren hunn eng immens spannend an ausgeglachen Ufanksphas gesinn. Den 1. Véierel ass mat 14:14 op en Enn gaangen an no zwee Véierel louch d'Etzella souguer mat zwee Punkte vir. Ma dee Virsprong konnt an de leschten zwee Véierel net gehale ginn, well Diddeleng ëmmer méi staark ginn ass. Zum Schluss setzt sech den T71 mat 62:71 duerch, ma d'Etzella steet trotz der Defaite an der Halleffinall.

Steesel - Gréngewald 85:61

Eng kloer Saach gouf et e Samschdeg tëscht Steesel a Gréngewald. Vun Ufank un war d'Lokalekipp voll dobäi a sou stoung et no 2 Véierel schonn 41:23 fir Steesel. Och an der zweeter Hallschent vum Match hat d'Ekipp aus dem Gréngewald keng Chance a verléiert de Match zum Schluss mat 85:61. Ma och mat dëser klorer Defaite steet Gréngewald trotzdeem an den Halleffinallen.

An der éischter Halleffinall kënnt et also zum Duell tëscht dem T71 Diddeleng an der Etzella. An der zweeter Halleffinall trëfft d'Amicale Steesel op de BBC Gréngewald.

Häre-Basket

Halleffinallen

T71 Diddeleng - Basket Esch (20h30)

Playdown

Hiefenech - Walfer (20h00)

Musel Pikes - Hesper (20h30)

Kordall Steelers - Fiels (20h30)

