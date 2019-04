Um 29. Spilldag setzt sech ënnert anerem Bremen géint Freiburg duerch an Hannover muss déi nächst Defaite astiechen.

Hannover - Gladbach 0:1

De Match zu Hannover huet direkt mat engem Schock fir béid Ekippen ugefaangen. An der 1. Minutt sinn den Ostrzolek an de Stindl aneneegerannt. Dobäi huet sech zemools de Gladbacher Spiller méi schwéier verletzt. No enger gréisserer Behandlungspaus ass hien dann direkt an d'Spidol gefouert ginn, wou dann e Broch vum Schinnebeen festgestallt gouf. Am weider Spillverlaf huet de Gaascht ëmmer besser an de Match fonnt, ma fir e Gol sollt et an der éischter Hallschent net duergoen, wat och un der staarker Leeschtung vum Esser am Gol vun den Hannoveraner louch.

No der Paus huet sech de Gaascht da mat engem Gol belount. De Raffael war et, deen dem Esser am Gol mat engem ofgefälschte Schoss keng Chance gelooss huet.

Leipzig - Wolfsburg 2:0

All ze laang huet et net gedauert, bis de Ball zu Leipzig eng éischte Kéier de Wee an de Gol fonnt huet. An der 16. Minutt war et nämlech de Kampl, deen d'Lokalekipp mat 1:0 a Féierung bruecht huet. Vun de Gäscht aus Wolfsburg ass awer net all ze vill komm a sou huet de Werner an der 28. Minutt op 2:0 erhéicht.

Bremen - Freiburg 2:1

Fir Freiburg stoung um 29. Spilldag en immens formstaarke Géigner um Programm, deen an der Bundesliga säit 11 Matcher net méi verluer huet. Doropshin huet d'Ekipp aus dem Breisgau an der éischter Hallschent vill Wäert op d'Defense geluecht an hanne sou gutt wéi näischt zougelooss. Sou ass et zu Bremen mat engem 0:0 an d'Paus gaangen.

Stuttgart - Leverkusen 0:1

Nodeems Nürnberg a Schalke um Freidegowend Punkte leie gelooss hunn, hat Stuttgart e Samschdeg d'Chance e puer Punkte gutt ze maachen am Tabellekeller. Ma als Géigner stoung awer Leverkusen um Terrain, déi am Moment ëm eng Plaz an der Europa League kämpfen. An den éischte 45 Minutten haten d'Gäscht Problemer géint eng gutt Stuttgarter Defense duerchzekommen, soudass et mat engem 0:0 an d'Paus gaangen ass. Nom Säitewiessel war et dann en Eelefmeter, deen zum éischte Gol am Match gefouert huet. Den Havertz ass vum Punkt äiskal bliwwen an huet d'Werkself mat 1:0 a Féierung bruecht.

Nürnberg - Schalke 1:1

