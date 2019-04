Fir d'Lëtzebuerger Nationalekipp stoung e Samschdeg am Match géint Moldawien villes um Spill, well mat enger Defaite den Ofstig net méi ze verhënnere wier.

D'Ekipp vum Trainer Jonathan Flynn war also gefuerdert an huet vun Ufank un alles un den Dag geluecht am Stade Josy Barthel, sou dass een an der Paus mat 6:5 a Féierung louch.

Och an der zweeter Hallschent haten d'Rout Léiwe weiderhin d'Iwwerhand an hunn et dem Géigner immens schwéier gemaach. Zum Schluss ka sech Lëtzebuerg kloer mat 23:10 duerchsetzen a sou steet den Ofstig aus der Conference 1 North fir d'Ekipp aus Moldawien fest.