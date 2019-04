D'Fola iwwerrennt no enger staarker zweeter Hallschent Rëmeleng mat 7:0, Hamm verléiert géint Rouspert.

Um Sonndeg stoung an der BGL-Ligue den 20 Spilldag um Programm. Am Mëttelpunkt stoung no dem Trainer-Wiessel de Match tëscht dem RM Hamm Benfica a Rouspert. Hei war et de Pedro Resende, dee sech vu Rouspert getrennt hat a sech dorops hin dem RM Hamm ugeschloss hat. Haut war hien also direkt a sengem éischte Match op säi fréiere Veräin getraff. Dës Weideren hat Diddeleng et mat dem Racing ze dinn an d'Fola war doheem géint de Leschte vu Rëmeleng gefrot.

Den Iwwerbléck vun der BGL Ligue

Diddeleng - Racing 2:0

Nodeems Diddeleng an den éischte Minutten déi besser Ekipp war, war et an der 4. Minutt awer de Racing, deen déi éischt Geleeënheet hat.

Duerno war et awer de Leader vum F91, deen de Match konnt u sech zéien. No engem Zesummespill vum Kenia a vum Pokar war et an der Mëtt den Mboup, deen de Ball knapps laanscht den eegene Gol gekäppt hat.

An der 23. Minutt konnt de Leader dann och a Féierung goen. De Jordanov konnt sech op der rietser Säit behaapten an de Ball flaach an de Strofraum spillen. Hei war et de Kevin Malget, dee genau richteg stoung an de Ball iwwert d'Linn drécke konnt.

Trotz enger gudder Leeschtung vun de Gäscht vum Racing, sollt et hinnen awer net geléngen, sech ze belounen.

An der 62. Minutt hat de Nakache et probéiert, mee säi Schoss goung um Enn awer iwwert de Gol. Fir d'Entscheedung konnt de Stumpf an der 5. Minutt vun der Nospillzäit suergen.

© Yannick Zuidberg

Munneref - Nidderkuer 1:0



Zu Munneref hat et nëmmen zwou Minutte gedauert, éiert et déi éischte Kéier geféierlech gouf. Nodeems den De Almeida et mat engem Schoss probéiert hat, war et de Özcan, dee seng Ekipp virun engem Réckstand rette konnt.

Déi éischte Chance fir d'Lokalekipp war vir de Benamra, deen de Ball an der 21. Minutt awer net iwwert d'Linn brénge konnt. An engem flotte Match sollt sech bis zur Paus awer keng Ekipp mat engem Gol beloune kënnen, och wa Nidderkuer ënnert dem Stréch déi besser Ekipp war.

Nom Säitewiessel koumen d'Haushäre gutt an de Match. No engem Fräistouss vum Benamra war et de Szanzano, dee sech mam Kapp duerchsetze konnt a seng Faarwen a Féierung bruecht hat.

Nidderkuer hat et weiderhi probéiert, ma um Enn sollt awer kee Punkt dobäi eraussprangen. Soumat verléiert Nidderkuer mat 0:1 zu Munneref.

© Eugène Thommes

Fola - Rëmeleng 7:0

Zu Esch war déi éischt geféierlech Zeen fir d'Haushären, ma et war de Seydi, deen de Ball net am Filet ënnerbrénge konnt. An der 12. Spillminutt konnt den Hym am Gol vun der Fola, deen een Fräistouss vum Fostier net festhale konnt, ma de Sahin an de Gomes konnten awer kee Kapital aus dëser Aktioun zéien. An der 39. Minutt gouf et dann nach eng Kéier geféierlech. No engem secke Schoss vum Sinani stoung haten déi Escher et am Noschoss probéiert, ma de Ball goung awer knapps laanscht de Gol. Bis zum Säitewiessel konnt ee festhalen, dass den Opsteiger net vill Chancen zougelooss hat.

Nom Säitewiessel konnt Rëmeleng den Tempo vun der Lokalekipp awer net méi matgoen. Nodeems den hadji an der 47. minutt den 1:0 markéiere konnt, war et de Seydi, dee nëmmen 3 Minutte méi spéit erhéije konnt. Dem Hadji war et an der 56. Minutt gelongen, aus eelef Meter op 3:0 ze stellen. No gutt enger Stonn konnt de Sinani den 4:0 markéieren. Ma et soll nach méi schlëmm fir Rëmeleng kommen. Den Dikabe hat an der 69. Minutt nach de 5.0 markéiere kënnen. Duerno war et den Hadji, dee fir d'Schlussresulatat suerge konnt. Nodeems de Stiermer an der 77. Minutt op 6:0 stelle konnt, war et him 11 Minutte viru Schluss gelongen, eng weider Kéier ze markéieren.

No enger ganz schwaacher zweeter Hallschent vu Rëmeleng sollt et um Enn beim 7:0 fir d'Fola ausgoen.

© Raoul Michels

Déifferdeng - Etzella 2:0

D'Lokalformatioun war vun der éischter Minutt un déi besser Ekipp, dëst well si sech an der Ufanksphas déi besser Chancen erausspille konnten. Virun allem de Caron war gutt am Match, ma de Stiermer konnt 2 Geleeënheeten an der 8. an an der 10. Minutt net an de Filet setzen. An der 23. Minutt konnt Déifferdeng dann awer verdéngt a Féierung goen. De Kalisa hat de Ball no engem Corner an den eegene Gol gesat, a sou déi Déifferdenger erléist hat. Bis zur Paus sollt sech un dësem Score och näischt méi änneren.

No der Paus hat et net laang gedauert, éiert den zweete Gol vun der Partie gefall war. De Siebenaler konnt an der 48. Minutt erhéijen, dëst nodeems dem Oukache säi Corner genau op säi Kapp gaange war, an den Defenseur soumat keng Problemer hat ze markéieren.

D'Etzella hat hier éischt richteg geféierlech Aktioun eréischt an der 86. Minutt duerch den Holtz, ma de Weber konnt dee stramme Schoss nach ofwieren.

Um Enn wënnt Déifferdeng also verdéngt mat 2:0.

© Kevin Estebanez

RM Hamm - Rouspert 1:3

Beim Match tëscht Hamm a Rouspert stoung de neien Trainer vun Hamm, de Pedro Resende, dee bis Ufanks der Woch nach den Trainer vu Rouspert war.

Spilleresch gouf et awer net vill ze notéieren. An der 22. Minutt hat de Weirich déi éischte Chance am Match. Duerno hu béid Ekippen et probéiert, ma ënnert dem Stréch sollt bis zur Paus awer kee Gol dobäi eraussprangen.

Nom Säitewiessel sollt d'Partie awer Tempo ophuelen. Nodeems de Cabral déi Hammer an der 52. Minutt a Féierung brénge konnt, war et nëmmen 3 Minutte méi spéit den Ausgläich. Hei war et de Souto, deen de Ball an den eegene Gol deviéiert hat. No der giel-rouder Kaart vum Santos an der 64. Minutt war et den Dallevedove, dee nëmmen eng Minutt méi spéit op 2:1 aus der Sicht vun de Gäscht stelle konnt.

Fir de Resende op der Bänk vun Hamm sollt et awer nach méi deck kommen. An der 84. Minutt konnt de Weirich mat engem schéine Gol op 1:3 aus der Sicht vun Hamm stellen, wat um Enn och d'Schlussresultat sollt sinn. An der Nospillzäit krut de Pessoa nach eng giel-rout Kaart op der Säit vun Hamm.

AUDIO: President vum RM Hamm Benfica Paul Lopes am Interview

AUDIO: President vu Rouspert Jean-Paul Kolbusch am Interview

Hueschtert - Jeunesse 2:3

Nodeems de Lapierre no puer Sekonnen den éischte Schoss a Richtung Gol ofginn hat, hat et duerno bis zur 20. Minutt gedauert, éiert et erëm geféierlech gouf. Am Strofraum koum den Desevic vir Hueschtert zum Schoss, ma dëse blouf awer an der Defense hänken. D'Jeunesse war duerno awer déi besser Ekipp a virun allem de Fiorani konnt sech op der rietser Säit ëmmer erëm behaapten, ma de Ball wollt awer nach net an de Gol vun Hueschtert goen.

Kuerz virun der Paus an der 45. Minutt war et dann awer geschitt. De Menessou hat sech een Häerz geholl an et aus gutt 30 Meter probéiert an de Ball perfekt am Wénkel konnt ënnerbréngen. Bei dësem super Schoss hat de Pleimling keng Chance de Ball ofzewieren.

Nom Säitewiessel wollt d'Jeunesse de Score esou séier wéi méiglech op 2:0 erhéijen. Dëst sollt hinnen an der 62. Minutt och geléngen. De Steinbach konnt de Ball mat engem stramme Schoss aus ronn 15 Meter am Filet ënnerbréngen. Hueschtert hat sech duerno awer net opginn a sou konnte si sech och nach belounen. An der 72. Minutt war et de Lahyani, dee fir d'Lokalformatioun markéiere konnt.

Nëmmen 3 Minutte méi spéit konnt de Lavie aus 11 Meter erëm ausgläichen, dëst no engem Foul vum Kupatadze.

Fir d'Entscheedung zu Hueschtert konnt den Aleixo Delgado suergen, dëst fir den Compte vun der Jeunesse. Aus ronn 15 Meter hat den Escher ofgezunn a soumat wënnt d'Jeunesse mat 3:2 zu Hueschtert.

© Jeff Birsens

Stroossen - Titus Péiteng 2:1

Déi Stroossener ware gutt an de Match koum. An der 21. Minutt war et de Jager, dee no engem Fräistouss vum Lourenco am héchste gespronge war, a sou mam Kapp fir d'Féierung suerge konnt. Nëmmen 3 Minutte méi spéit war et erëm de Jager, deen d'Chance hat fir ze erhéijen, ma säi Versuch goung um Enn just op d'Lat.

Stroossen wollt déi dräi Punkten doheem halen a sou hu si an der zweeter Hallschent weider op de Gol gespillt. An der 78. Minutt war et de Lourenco, dee fir d'Haushären erhéije konnt.

Péiteng hat sech bis zum Enn net opginn. An der 88. Minutt konnt de Sawaneh nach den Uschloss markéieren, dëst aus eelef Meter, ma ënnert dem Stréch sollt et awer net duergoen.

